The Information: создатели ChatGPT разрабатывают конкурента поисковика Google — на базе Microsoft Bing

Похоже, OpenAI разрабатывает собственный поисковик с искусственным интеллектом.

Согласно статье The Information, который ссылается на собственные неназванные источники, новый продукт может частично базироваться на поисковой системе Microsoft Bing (Microsoft — крупнейший инвестор OpenAI с миллиардными вкладами).

Непонятно, будет ли новый поисковый продукт отделен от ChatGPT — чат-бота OpenAI.

Разработка ставит OpenAI в прямую конкуренцию с поиском Google и следует за попыткой Microsoft улучшить свою поисковую систему Bing с помощью технологий ИИ. Однако судя по последним данным, это не слишком помогло — его доля на рынке поисковых систем за это время выросла всего на 1%.

В прошлом году генеральный директор корпорации Сатья Наделла положительно оценил потенциал ИИ Bing. После запуска он назвал Google 800-фунтовой гориллой в поиске и сказал, что хочет, чтобы все знали, что Microsoft заставила своего главного конкурента «танцевать».

Google тем временем объявила, что изменила название своего чат-бота Bard на Gemini и запустила свою самую мощную большую языковую модель Gemini Ultra 1.0 (по цене 909,99 грн в месяц).

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