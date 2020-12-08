Игрой 2020 года в зрительском голосовании The Game Awards стала Ghost of Tsushima

Второе место досталось The Last of Us Part II.

Пользовательское голосование (категория Player’s Voice) на сайте The Game Awards прошло в три этапа (каждый длился ровно сутки). В первом раунде участвовало 30 игр, во второй прошли десять, а в финал — лишь пять. И вот сегодня был объявлен победитель.

С достаточно большим отрывом первое место заняла Ghost of Tsushima от Sucker Punch, которая получила 47% голосов. При этом до последнего момента лидировала The Last of Us Part II, которая в итоге оказалась второй (32%). Следом идут Hades (11%), DOOM Eternal (7%) и Spider-Man: Miles Morales (3%).

Номинация Player’s Voice — единственная на премии TGA, где победитель определяется абсолютным большинством голосов пользователей. В прошлом году пользователи выбрали игрой года Fire Emblem: Three Houses.

Церемония вручения премии The Game Awards 2020 пройдет в ночь на 11 декабря, оно стартует в 2:00 по Киеву. Онлайн-ивенты пройдут одновременно в трех крупнейших городах мира: Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио. Буквально на днях стало известно, что в церемонии вручения премии The Game Awards 2020 примут участие как минимум две голливудские актрисы — Бри Ларсон и Галь Гадот, а также два актера — Том Холланд и Джон Вашингтон.