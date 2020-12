Игрой 2020 года в зрительском голосовании The Game Awards стала Ghost of Tsushima

Второе место досталось The Last of Us Part II.

Пользовательское голосование (категория Player’s Voice) на сайте The Game Awards прошло в три этапа (каждый длился ровно сутки). В первом раунде участвовало 30 игр, во второй прошли десять, а в финал — лишь пять. И вот сегодня был объявлен победитель.