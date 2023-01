Как «The Last of Us» подарил новую жизнь песне «Long Long Time» — количество прослушиваний на Spotify выросло на 4900%

Трек «Long Long Time» Линды Ронстадт поднялся в чартах после выхода третьего эпизода сериала HBO «The Last of Us». Количество прослушиваний песни 1970-х годов выросло на 4900%, согласно данным Spotify.

«Long, Long Time» занимает важное место в серии, и ее можно услышать во время чувствительных моментов в сценах с Биллом (Ник Офферман) и Фрэнком (Мюррей Бартлетт), а также позже в сценах с Джоэлем (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи).

Для Билла и Фрэнка песня является ключевой для их отношений. Во время первой встречи Фрэнк немного неумело начинает играть ее на фортепиано, найдя сборник песен. А Билл впоследствии останавливает его, чтобы пропеть несколько первых строк: «Love will abide, take things in stride. Sounds like good advice but there’s no one at my side».

Песню выбрал для эпизода продюсер и режиссер фильма Крэйг Мэйзин после того, как трек предложил его друг Сет Рудецки.

«Я знал, что песня должна отразить тоску, боль и чувство бесконечной, безответной любви. Я долго не мог ее найти, а потом написал Сету, который работает на Sirius XM на Бродвее, и сказал: «Вот что мне нужно». А через две секунды услышал: «Линда Ронстадт, Long Long Time». Я подумал: «Вот оно!», — говорит Мэйзин.

Песня, написанная Гэри Уайтом, вошла в альбом Линды Ронстадт «Silk Purse». Сингл провел 12 недель в чарте Billboard Hot 100 и достиг 25-й позиции. В 1971 году певица была номинирована на Грэмми за лучшее современное женское вокальное исполнение.

«Long Long Time» — песня о так и не начавшихся любовных отношениях. В тексте Линда Ронстадт признается, что сильно влюблена в мужчину, который не ответил ей взаимностью. Поэтому она рассуждает об аспектах любви, которые никогда не узнает, пропуская через себя историю отношений, которых никогда и не было.

Подлинное значение текста в «Long Long Time»: «Я люблю тебя, и буду любить еще долго, хотя ты никогда не позволишь этому чувству стать реальным». Печальная песня, являющаяся идеальным аккомпанементом для истории отношений между двумя людьми, выжившими в заброшенном городке во время пандемии: на самом деле это взаимная любовь, но сначала с большим сопротивлением со стороны Билла.

Адаптация популярной игры «The Last of Us» сейчас демонстрирует довольно неплохие показатели просмотров — дебютный эпизод просмотрели 4,7 млн зрителей, а второй — 5,7 млн зрителей (это самый большой прирост аудитории в истории HBO — на 22%). Поэтому авторы решили сразу продлить шоу на второй сезон.

Первый сезон «The Last of Us» охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная – появится в эфире 12 марта.

