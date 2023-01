Второй эпизод The Last of Us получил наибольший прирост аудитории в истории HBO после дебюта — просмотры выросли на 22%, до 5,7 млн зрителей

Адаптация The Last of Us от HBO продолжает завоевать все больше поклонников. Рейтинги сериала, согласно данным Nielsen, выросли с 4,7 млн в дебютной серии до 5,7 млн во втором эпизоде — то есть выросли на 22%. Это самый большой прирост от премьеры до второй недели среди всех драм HBO.

Учитывая репутацию некоторых других адаптаций игр, многие были обеспокоены тем, как Крейг Мейзин и Нил Дракманн справятся с переходом любимой игры на телевидение. С более чем 10 миллионами проданных копий и большим количеством наград, The Last of Us многие считают одной из лучших игр из когда-либо созданных, а это значит, что создателям пришлось действовать осторожно, чтобы воспроизвести то, что делает ее особенной.

Другие сериалы, такие как Halo и «Обитель зла», не смогли полностью захватить аудиторию, вызывая некоторое недовольство среди поклонников оригиналов. Однако HBO, похоже, удалось создать достойный продукт, заслужив похвалу зрителей за то, как он изображает эмоциональные моменты эпопеи Naughty Dog.

Премьерный эпизод The Last of Us уже просмотрели 18 миллионов зрителей, что почти в четыре раза превышает количество зрителей в день выпуска. HBO говорит, что воскресная аудитория составляет всего от 20 до 40% общей валовой аудитории эпизода, так что у сериала есть еще много возможностей для роста.

В сериале снялся звезда «Мандалорца» Педро Паскаль в роли Джоэла — сурового, убитого горем контрабандиста — который должен доставить в лабораторию 14-летнюю Элли (Белла Рамзи), преодолевая Америку, опустошенную вспышкой инфекции. В актерский состав также вошли Габриэль Луна, Анна Торв, Мерл Дендридж, Мюррей Бартлетт, Ник Офферман, Мелани Лински и Рутина Уэсли.

Этот год для истории адаптации видеоигр начался неплохо, и за HBO с их The Last of Us, дальше себя попробуют в этом Illumination и Nintendo с фильмом The Super Mario Bros., а также Дэвид Гарбор с Gran Turismo.

Первый сезон The Last of Us охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная – появится в эфире 12 марта. Римейк оригинальной игры The Last of Us: Part I вышел в сентябре прошлого года для PS5. Дата выхода для ПК на Steam – 3 марта.

