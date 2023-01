Первую серию The Last Of Us посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй крупнейший дебют HBO после «Дома дракона» с 2010 года

Первый эпизод сериала The Last Of Us – адаптации одноименной постапокалиптической игры – вышел в воскресенье, 15 января, и привлек внимание 4,7 миллиона зрителей на linear и HBO Max. Это стало вторым крупнейшим дебютом с 2010 года (времен запуска «Подпольной империи») после «Дома дракона».

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Приквел «Игры престолов» вошел в историю, когда дебютировал в прошлом году с 9,986 млн зрителей — крупнейшей аудиторией любого нового оригинального сериала в истории платного кабельного телевидения. Драма «Подпольная империя» со Стивом Бушеми в главной роли была выпущена в 2010 году, ее премьеру смотрели 4,81 миллиона зрителей.

Количество просмотров в дебютный вечер для The Last Of Us также почти вдвое превысило премьерные показы второго сезона «Эйфории» (2,4 млн) — этот сериал в США набирал в среднем 19,5 миллионов зрителей за эпизод. (В HBO говорят, что зрители воскресного вечера обычно составляют 20%-40% общей валовой аудитории шоу на эпизод).

Действие сериала, основанного на одноименной игре для PlayStation, разворачивается через 20 лет после почти полного уничтожения современной цивилизации из-за мутации кордицепса. Контрабандиста Джоэла нанимают для того, чтобы он вывез из карантинной зоны в исследовательский центр 14-летнюю Элли, которая, похоже, неуязвима к инфекции и может поспособствовать созданию лекарства.

Главные роли в шоу сыграли Белла Рамзи (Лианна Мормонт из «Игры престолов») и Педро Паскаль — звезда сериала «Мандалорец».

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Также в актерский состав вошли Габриэль Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Мюррей Бартлетт и Ник Офферман, а также Мелани Лински, Сторм Рейд, Мерл Дендридж, Джеффри Пирс, Ламар Джонсон, Кейвон Вудард, Грэм Грин, Элейн Майлз, Эшли Бейкер.

The Last Of Us написали и спродюсировали Крэйг Мэзин («Чернобыль») и директор студии Naughty Dog Нил Дракманн.

«Нашей задачей было просто сделать лучшую возможную адаптацию этой любимой истории для максимальной аудитории. Мы очень рады видеть, сколько поклонников, как старых, так и новых, приняли The Last of Us в своих домах и сердцах», — сказали Мэзин и Дракманн.

Свои первые рецензии уже опубликовали иностранные издания, и все они в большинстве своем положительные. В обзоре Empire пишут, что The Last of Us — «несомненно, лучшая адаптация видеоигры, из когда-либо созданных», а Variety называет сериал «трогательной сагой о зомби», отмечая, что шоу может стать «одним из лучших на телевидении».

Первый сезон охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная — появится в эфире 12 марта.

Римейк оригинальной игры The Last of Us: Part I вышел в сентябре прошлого года для PS5. Дата выхода для ПК на Steam — 3 марта.

Источник: Deadline