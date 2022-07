The Wall Street Journal: роман Маска с женой сооснователя Google Брина положил конец их дружбе. Маск назвал историю «полной чушью»

Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённые источники, многолетней дружбе Илона Маска и ссоснователя Google Сергея Брина пришёл конец. Причиной тому якобы стал роман Маска с женой Брина – Николь Шанахан.

Предполагаемый роман Маска и Шанахан якобы произошел в конце прошлого года на мероприятии Art Basel в Майами после расставания Илона с тогдашней девушкой Клэр Буше. Всё те же осведомлённые источники утверждают, что Брин и Шанахан на тот момент проводили досуг по отдельности, хотя и жили вместе. Сообщается, что отношения пары были натянутыми из-за проблем, связанных с локдаунами из-за COVID-19 и их трехлетней дочерью. В начале этого года Брин и Шанахан подали на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». По данным WSJ, Шанахан хочет получить более $1 млрд из состояния Брина в рамках бракоразводного процесса.

Также осведомлённые люди сообщают, что на вечеринке в начале этого года Маск встал на одно колено перед Брином и извинился за проступок и умолял о прощении. По словам тех же людей, Брин принял извинения, но до сих пор редко разговаривает с Маском. Кроме того, Брин якобы отдал распоряжение советникам продать свои личные инвестиции в компании Маска.

После появления публикации The Wall Street Journal Илон Маск отреагировал на неё в Twitter, назвав историю «полной чушью». По словам Маска, они с Брином по-прежнему друзья и только вчера «были вместе на вечеринке». Что касается предполагаемой связи Шанахан, то Маск отрицает роман с ней.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022