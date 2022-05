Business Insider рассказал, что SpaceX выплатила $250 тыс. стюардессе для сокрытия сексуальных домогательств Илона Маска. Тот отшутился, сказав, что «наконец-то появился повод для Elongate»

Как сообщает ресурс Business Insider, компания SpaceX заплатила стюардессе $250 тыс., чтобы она не предавала огласке и не подавала в суд на компанию после того, как Илон Маск якобы сделал ей предложение сексуального характера.

По словам одной из подруг предполагаемой жертвы, та работала членом экипажа корпоративного рейса SpaceX. Стюардесса рассказала, что во время одного из полётов Маск попросил её сделать полный массаж тела в его комнате. Как сообщается, это не было чем-то необычным, и SpaceX побудила стюардессу получить лицензию массажиста. Во время массажа Маск якобы снял простыню, закрывавшую нижнюю половину его тела, продемонстрировав ей свой эрегированный член. Сообщается, что, поглаживая ей ногу, он предложил стюардессе купить лошадь, если она «сделает больше». Отмечается, что она ездит верхом. Со слов подруги, сотрудница отказалась предоставлять Маску услуги сексуального характера, а после полёта была «очень расстроена». В дальнейшем SpaceX сократила количество смен, что стюардесса восприняла как знак возмездия. Сам инцидент якобы произошёл в конце 2016 года.

Отмечается, что в 2018 году сотрудница подала жалобу в отдел кадров SpaceX, заявив, что её карьера в компании пострадала из-за её отказа. Компания передала жалобу посреднику, а не суду или арбитру, и подписала со стюардессой соглашение об увольнении с выплатой компенсации в размере $250 тыс. По условиям соглашения, её запрещалось говорить что-либо плохое о Маске или его компаниях, включая SpaceX и Tesla, а также о самом факте получения выплаты.

Подруга стюардессы не подписывала соглашение о неразглашении и не консультировалась с ней перед тем, как передать эту историю в СМИ. По её словам, предполагаемая жертва отказалась от комментариев. Саму история она поведала подруге вскоре после инцидента. Имена стюардессы и её подруги в публикации не называются.

Сам Илон Маск заявил, что в этой истории «намного больше», и назвал её политически мотивированным действием. Несколькими днями ранее он высказался в Twitter: «политические атаки на меня резко обострятся в ближайшие месяцы», а сам он станет жертвой «кампании грязных уловок».

Также бизнесмен отшутился, сказав, что «наконец-то появился повод для использования названия Elongate (отсылка к названию Bendgate, которое после истории со сгибающимися iPhone 6 стало нарицательным для разного рода скандалов).

Finally, we get to use Elongate as scandal name. It’s kinda perfect. 🤣 https://t.co/qSNH7lsn72

По словам редактора Business Insider твиты Маска были опубликованы вскоре после того, как издание обратилось за комментариями. Тем самым у него создалось впечатление, что Маск пытался опередить выход публикации, заставляя людей не верить обвинениям. В издании говорят, что он запросил больше времени для ответа, но так и не предоставил его после продления срока.

Маск сказал изданию следующее:

Также Маск сделал публикацию в Twitter, утверждая, «эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности».

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022