​​TikTok взломали хакеры — украдено данные 2 млрд пользователей (или нет?)

На специализированных форумах и в социальных сетях в выходные появилось сообщение о масштабном взломе американского подразделения TikTok. Хакер утверждает, что извлек 2 млрд записей из базы данных. Однако анализ обнародованной части информации заставляет экспертов усомниться в факте кражи.

Первые сообщения о предполагаемом взломе появились форуме Breach Forums 3 сентября. Пользователь с ником AgainstTheWest опубликовал скриншоты взлома TikTok и WeChat и заявил, что злоумышленники размышляют о продаже или публикации полученных данных. Также были обнародованы 2 образца украденной информации и подтверждающее видео. В тот же день AgainstTheWest утверждал в Twitter, что украл исходный код серверной части TikTok с облачного сервера Alibaba.

Трой Хант с ресурса haveibeenpwned посвятил ветку Twitter проверке опубликованных данных. Его вывод после продолжительного анализа заключается в том, что доказательства «пока довольно неубедительны». Хант утверждает, часть данных о внутренних процессах могли быть взяты из публичного доступа. Ряд данных, по его утверждению, могут быть тестовыми и не отражать реальной информации.

Well this is going to be interesting — has @tiktok_us been breached? https://t.co/80UGasas1V

