Instagram «умоляет» пользователей перестать репостить ролики TikTok в Reels

Соцсеть Instagram, принадлежащая Meta, рассказала о нескольких изменениях, которые ориентированы на авторов.

Всего будет три крупных нововведения:

Теги продуктов теперь доступны всем. Пользователи могут пометить продукт в своем посте.

Авторы могут отнести себя к категориям, например «Фотограф» или «Рэпер», и эта категория будет отображаться каждый раз, когда вас отмечают в публикации.

Instagram начинает более активно продвигать оригинальный контент на платформе.

«Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить больше признания, чем те, кто делает репосты. Мы постараемся сделать больше, чтобы ценился оригинальный контент, особенно по сравнению с повторно размещенным контентом». Глава Instagram Адама Моссери

Meta дала понять, что платформы Facebook и Instagram теперь ориентированы на авторов, а не инструменты для общения с друзьями. Соцсети делают ставку на оригинальный контент, что должно побудить авторов стать пользователями Instagram и Facebook, а не ютуберами или тиктокерами, которые хотят расширить аудиторию при помощи перезаливов своих роликов.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг назвал короткие видеоролики «самым быстрорастущим форматом контента на сегодня». Но пользователи Reels часто видят репосты с логотипами TikTok, и один из способов для Instagram решить эту проблему – похоронить подобные видео низкими рейтингами. И это именно то, что, похоже, собирается сделать Моссери.

📣 New Features 📣 We’ve added new ways to tag and improved ranking: — Product Tags

— Enhanced Tags

— Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022



Но как Instagram определит, что считать оригинальным? Моссери сказал только, что это сложно, и со временем алгоритм будет меняться. Это изменение, вероятно, станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, многие из которых являются чрезвычайно популярными источниками мемов и трендов, но их часто обвиняют в краже контента у создателей.

«По мере того, как мы все больше опираемся на рекомендации, становится все более важным, чтобы мы не переоценивали агрегаторы, поскольку это было бы плохо для создателей и, следовательно, плохо для Instagram в долгосрочной перспективе».

The Verge отмечает, что стремление к оригинальному контенту в социальных продуктах Meta не является чем-то новым, равно как и тот факт, что самые популярные материалы в Facebook и Instagram, как правило, являются плагиатом. Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok, Twitter и другие, как правило, являются местом, где создаются новые мемы и тренды. Если Instagram и Facebook хотят стать успешными платформами для авторов, им придется найти способ это изменить и начать с алгоритма ранжирования.