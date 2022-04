Instagram «умоляет» пользователей перестать репостить ролики TikTok в Reels

Соцсеть Instagram, принадлежащая Meta, рассказала о нескольких изменениях, которые ориентированы на авторов.

Всего будет три крупных нововведения:

Meta дала понять, что платформы Facebook и Instagram теперь ориентированы на авторов, а не инструменты для общения с друзьями. Соцсети делают ставку на оригинальный контент, что должно побудить авторов стать пользователями Instagram и Facebook, а не ютуберами или тиктокерами, которые хотят расширить аудиторию при помощи перезаливов своих роликов.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг назвал короткие видеоролики «самым быстрорастущим форматом контента на сегодня». Но пользователи Reels часто видят репосты с логотипами TikTok, и один из способов для Instagram решить эту проблему – похоронить подобные видео низкими рейтингами. И это именно то, что, похоже, собирается сделать Моссери.

📣 New Features 📣

We’ve added new ways to tag and improved ranking:

— Product Tags

— Enhanced Tags

— Ranking for originality

Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022