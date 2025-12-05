Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала

А еще глава Betehesda почтил разработчиков Fallout: New Vegas и пригласил их на съемочную площадку сериала «Фолаут».

«Огромный респект людям из Obsidian. Пригласили их на съемочную площадку, чтобы они это увидели. У них был просто невероятный год, если посмотреть на тот год, который у них был», — сказал Говард в интервью PC Gamer.

Bethesda не расстроена тем, что многим игрокам New Vegas нравится больше, чем другие собственные Fallout 3 или 4: «Это то, что мы просили их сделать, не так ли? И они просто выполнили невероятную работу над New Vegas«. На самом деле Тодду Говарду приятно, что фанаты спорят, какая из игр лучше.

«Я думаю, что это здорово, что может быть много фракций, и фанаты говорят: «О, мне нравится первая, вторая, третья, четвертая, или Vegas или 76″, поэтому я думаю, что это действительно здорово для франшизы, где люди могут сказать, какая из них им больше всего нравится».

Кстати, о фракциях. Выбор Говарда, о котором он рассказал изданию, может не понравиться многим знатокам игр. Журналисты PC Gamer уже выразили свое недоумение, и автор этой новости присоединяется к их мнению.

«Обычно я говорю «Братство [Стали]», потому что у них лучшие игрушки. Мне кажется, что мне бы не помешала силовая броня. …. Как и все фракции, у них есть свои проблемы с восприятием мира, но у них лучшее оборудование. Так что да, я бы пошел этим путем» — размышляет глава и генеральный продюсер студии.

Для тех, кто не в курсе или не помнит, «Братство Стали» делает много противоречивых вещей в играх. В частности, Fallout 4 выставляет механизированную военизированную организацию, собирающую знания и технологии, едва ли не как расистов по отношению к синтам — искусственным людям, которые не так уж отличаются от настоящих. В двух оригинальных играх «Братство» было не таким одиозным, но вряд ли Тодд ориентируется на них, а не на творения Betehesda.

Также Тодд Говард поведал, что сериал «Фолаут» едва не остался без самой известной фразы серии: «Война никогда не меняется». Эти слова все же прозвучали — во время не встречи руководителей крупных корпораций до войны в первом сезоне.

«Мы обсудили это и решили, что не уверены, будет ли вообще это, потому что это может казаться немного надуманным. Поэтому мы подумали: ну, посмотрим, будет ли для этого подходящий момент. … Вы можете подумать: «О, это обязательно нужно». Ну, только если это имеет смысл, потому что это может звучать как клише. А если вы спросите актеров, которые должны были это сказать — мы не сказали им, что это культовая фраза. Уолтон не знал, когда он ее сказал. Чтобы сохранить аутентичность».

Betehesda довольно вольно обращается с изначальным лором игр Fallout, как и создатели сериала. Но без главного слогана — это была бы какая-то уж совсем альтернативная вселенная.