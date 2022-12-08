Ток-шоу Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским выйдет на Netflix в понедельник 12 декабря – опубликован трейлер

Более месяца назад ITC писал о съемках в киевском метро эпизода программы Дэвида Леттермана «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с участием Владимира Зеленского. Сегодня Netflix обнародовал трейлер выпуска и поделился датой его выхода – 12 декабря.

В трейлере Дэвид рассказывает, что не знал, чего ожидать от поездки в Киев. Прошли месяцы после того, как российские войска покинули окрестности столицы, но за неделю до визита город был обстрелян российскими ракетами и дронами. Разговор с президентом Украины состоялся в одном из самых безопасных мест – на глубине 90 м под землей. Движение поездов не останавливалось ради съемок. Знаменитый американский телеведущий признался, что впервые снимает программу в таких условиях.

Дэвид Леттерман работает с Netflix с 2018 года и много лет ведет собственные популярные ток-шоу. На его программах побывали многие знаменитости, но выпуск с Владимиром Зеленским стал самым необычным.

Стриминговый сервис поддерживает грантами украинское кино, в его каталоге можно найти множество украинских фильмов, в том числе и с участием действующего президента Украины.