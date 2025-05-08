Токен BNB к концу 2028 года вырастет до $2,775 — Standard Chartered

Руководитель отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered Джеффри Кендрик спрогнозировал, что токен крупнейшей криптобиржи Binance (BNB) может достичь стоимости $2775 к концу 2028 года. Текущая цена составляет $601.

В своем анализе BNB Chain, эксперт отметил монету используют децентрализованные биржи, кредитные протоколы и в ликвидном стейкинге. Несмотря на относительно статичную активность, ценовая стабильность BNB делает монету надежным ориентиром для рынка цифровых активов.

Прогнозируемый рост до $2,775 означает более чем четырехкратное увеличение в течение следующих четырех лет, хотя Standard Chartered ожидает, что это будет ниже показателей BTC и ETH из-за ограниченных инноваций BNB и более медленного роста экосистемы BNB Chain.

«С мая 2021 года BNB торговался почти точно так же, как и невзвешенная корзина Bitcoin и Ethereum, как по доходности, так и по волатильности», — отметил Кендрик.

В отчете отмечается, что BNB имеет дефляционную токеномику BNB и будет оставаться тесно связанным с ведущей ролью Binance в криптоэкосистеме, подкрепляя его полезность как общеотраслевого барометра.

Источник: The Block