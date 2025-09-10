Токены биржи Binance установили рекорд: $900 за BNB

Цена Binance Coin (BNB) выросла до $902,27 за последние сутки. Новый ценовой рекорд состоялся на фоне партнерства биржи с Franklin Templeton, компанией по управлению активами стоимостью $1,6 трлн. Вместе они планируют разрабатывать токенизированные инвестиционные продукты.

Партнерство может расширить токенизированные активы BENJI от Franklin Templeton до экосистемы Binance. для совместной разработки токенизированных инвестиционных продуктов

Объем торгов BNB на спотовых рынках Binance достиг $203 млн, что свидетельствует о сильной динамике, несмотря на скромную общую ликвидность по сравнению с Bitcoin и Ethereum.

Цель сотрудничества — объединить опыт Franklin Templeton в токенизации с глобальной торговой инфраструктурой Binance. Среди основных направлений деятельности: токенизированные ценные бумаги, активные расчеты, управление залогом и формирование портфеля.

Токен BENJI Franklin Templeton работает на Stellar и других сетях, а также может расшириться до BNB Smart Chain в рамках нового партнерства.

Напомним, что по прогнозу инвестиционной компании Hash Global, нативный токен криптобиржи Binance может вырасти до $2 тыс. и даже выше.

Источник: Franklin Templeton