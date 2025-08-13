Новости Крипто 13.08.2025 comment views icon

Цена BNB превысит $2 тыс., — отчет Hash Global

Нативный токен криптобиржи Binance и BNB Chain под названием Binance Coin (или BNB) может прорваться до уровня $2 тыс. или даже выше. Согласно отчету инвестиционной компании Hash Global, токен готов к цене в $2039.58, что на 155% выше текущей цены в $852. На фоне этой новости стоимость BNB за последние 24 часа уже подскочила на 12.27%.

Основатель Binance Чанпен Чжао (CZ) отметил, что предыдущие прогнозы Hash Global были более-менее точными.

«Я не эксперт по моделям оценки, но предыдущие прогнозы Hash Global были довольно точными. Стоимость токена должна иметь много компонентов, поэтому если такая простая формула может охватить все аспекты стоимости, это впечатляет. Рыночные цены часто отклоняются от фундаментальных показателей — иногда выше, иногда ниже. Binance будет продолжать строить, чтобы укрепить фундаментальные основы стоимости BNB, и оставит ценообразование экспертам, таким как Hash Global.»

В своем отчете инвесткомпания отметила, что экосистема Binance включает как биржу Binance (CEX), так и BNB Chain. Поэтому она учла общую экономическую активность, стимулированную BNB в обоих сегментах, включая: часть комиссий за спотовую и деривативную торговлю на Binance CEX, уплаченную с использованием BNB и общие комиссии на BNB Chain. Для вычисления предположили следующие годовые темпы экономического роста экосистемы для оценки номинальной общей экономической стоимости: 2025-2027: 25%, 15% и 10% соответственно; С 2028 года: долгосрочный стабильный темп роста 3%.

Тем временем инвесторы ожидают обнародования данных Индекса потребительских цен (CPI) в США. Многие ожидают роста показателей CPI и базового CPI. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система США снова оставит процентные ставки без изменений.

BNB и весь криптовалютный рынок могут пострадать при таких условиях.

Однако многие эксперты ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре текущего года. А это только простимулирует рынок.

Источник: Hash Global

