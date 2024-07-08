Только iPhone: Microsoft запретит китайским работникам использовать для работы Android-смартфоны

Microsoft сообщила своим сотрудникам в Китае, что с сентября они смогут использовать для работы только iPhone. Таким образом компания блокирует использование устройств на базе Android в рабочем процессе.

Как следует из внутренней записки для работников, Microsoft вскоре потребует от китайских сотрудников использовать только устройства Apple для проверки личности при входе в рабочие компьютеры или телефоны. Эта мера является частью глобальной инициативы Microsoft Secure Future Initiative. Она направлена на то, чтобы все сотрудники использовали менеджер паролей Microsoft Authenticator и программу Identity Pass.

Этот шаг подчеркивает фрагментированность ограниченность магазинов приложений Android в Китае и растущие различия между китайской и иностранной мобильными экосистемами. В отличие от магазина для iOS, Google Play недоступен в Китае. Поэтому местные производители смартфонов, такие как Huawei и Xiaomi, имеют собственные платформы. Microsoft решила заблокировать доступ с этих устройств к своим корпоративным ресурсам, поскольку они не имеют доступа к мобильным сервисам Google в стране.

Всем китайским сотрудникам, которые используют телефоны Android, будет предоставлен iPhone 15 в качестве одноразовой покупки, говорится в записке. Компания предоставит iPhone для получения в различных центрах Китая, включая Гонконг, где доступны сервисы Google.

Источник: bloomberg

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