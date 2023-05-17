Том Круз снова рискует жизнью в новом трейлере шпионского экшна «Миссия невыполнима 7». Старт проката в Украине – 13 июля

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», где Том Круз возвращается для выполнения седьмой и, вероятно, последней задачи в роли агента ЦРУ Итана Ханта.

Курс Project Management в IT Навчимо управляти IT-проєктами та командою в епоху Agile Записатися

Винг Рэймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генри Черни, Ванесса Кирби и Фредерик Шмидт повторяют свои роли из предыдущих фильмов. Среди новичков – Хейли Этвелл («Первый Мститель», сериал «Агент Картер»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики 2», «Мстители: Война бесконечности»), Кэри Элвес, Роб Делани, Индира Варма, Ши Вигем, Марк Гэтисс, Эсай Моралес и Чарльз Парнелл.

Первый трейлер запомнился в первую очередь потрясающим трюком Круза, совершившим прыжок на мотоцикле с высокой рампы, расположенной на краю скалы (примерно 1200 метров над уровнем моря). Студия Paramount Pictures подробно рассказала о нем в полнометражном фильме о закулисье съемочного процесса, выпущенном в декабре.

Основной сюжет фильма все еще не раскрывают, однако судя по трейлерам и анонсам главным антагонистом истории выступит Эсай Моралес, к которому присоединятся Ши Вигман и Пом Клементьефф. И, несмотря на неплохие навыки в рукопашном бою, Итану будет трудно выскользнуть из рук врагов и спасти мир.

Оригинальная лента Paramount Pictures «Миссия невыполнима» 1996 года собрала более $3,5 млрд в мировом прокате. После того как в 2006 году «Миссия невыполнима 3» получила минимальную прибыль в размере $398 млн, Крузу удалось успешно возродить франшизу, сделав ее одним из самых известных названий среди развлекательных блокбастеров.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» написана и срежиссирована Кристофером Маккуорри, который уже работал над «Фолаут» и «Нацией изгоев». Продюсеры фильма – сам Круз, Маккуорри, Джей Джей Абрамс, Дэвид Эллисон и Джейк Мейерс. Ожидается, что вторая часть «Расплаты», которая выйдет в июне 2024 года, станет последним выступлением Круза в роли Итана Ханта.

В украинском прокате «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» стартует 13 июля.