Потрясающий прыжок Тома Круза с горы на мотоцикле для фильма «Миссия невыполнима 7». Как готовили и снимали «грандиознейший трюк в истории кино»

После огромного успеха возвращения Тома Круза к роли боевого летчика в «Топ Ган: Мэверик» Paramount Pictures продолжает держать зрителей в тонусе, приоткрывая завесу над едва ли не самым сложным трюком актера в следующей части франшизы «Миссия невыполнима».

Документальная короткометражка длительностью 9 мин. 23 с рассказывает о съемках «грандиознейшого трюка в истории кино», который проходили в горах Норвегии в 2020 году. Видео дает возможность посмотреть из-за кулис на Круза, пытающегося прыгнуть на мотоцикле с высокой рампы, расположенной на краю скалы (примерно 1200 метров над уровнем моря). Прыжок, который появится в главной франшизе Круза ранее был анонсирован в опубликованных фото и видеоролике.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

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После большого коммерческого успеха двух последних фильмов франшизы сценарист и режиссер Кристофер Маккуорри подписал контракт на следующие две части и выступил одним из продюсеров, наряду с Томом Крузом. Исполнительными продюсерами стали Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Томми Гормли.

К Крузу и Хейли Этвелл к участию в невозможной миссии вернутся Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Саймон Пегг («Первому игроку приготовиться»), Винг Рэймс («Криминальное чтиво»), Ванесса Кирби («Хоббс и Шоу»), Генри Черни, и присоединятся Ши Уигэм («Джокер»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики 2», «Мстители: Война Бесконечности»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Джанет МакТир («Перекати-поле», «Альберт Ноббс»), Холт Маккэллани («Охотник за разумом»), Мариэла Гаррига и Эсай Моралес («Ла Бамба», «Титаны»).

Лента «Миссия невыполнима: смертельная расплата» будет поделена на две части, которые выйдут 14 июля 2023 года и 28 июня 2024 года. Съемки фильма начались в сентябре 2020 года и длились год. Релиз фильма, изначально запланированный на 2020 год, был отложен из-за эпидемии COVID-19.

Источник: ComingSoon