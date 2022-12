Потрясающий прыжок Тома Круза с горы на мотоцикле для фильма «Миссия невыполнима 7». Как готовили и снимали «грандиознейший трюк в истории кино»

После огромного успеха возвращения Тома Круза к роли боевого летчика в «Топ Ган: Мэверик» Paramount Pictures продолжает держать зрителей в тонусе, приоткрывая завесу над едва ли не самым сложным трюком актера в следующей части франшизы «Миссия невыполнима».

Документальная короткометражка длительностью 9 мин. 23 с рассказывает о съемках «грандиознейшого трюка в истории кино», который проходили в горах Норвегии в 2020 году. Видео дает возможность посмотреть из-за кулис на Круза, пытающегося прыгнуть на мотоцикле с высокой рампы, расположенной на краю скалы (примерно 1200 метров над уровнем моря). Прыжок, который появится в главной франшизе Круза ранее был анонсирован в опубликованных фото и видеоролике.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020