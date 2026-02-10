Топ-10 электромобилей в Украине: как изменились цены и предложение после введения НДС

В начале 2026 года рынок подержанных электромобилей в Украине выглядит совсем не так, как пугали пессимисты еще год назад. Вместо массовой распродажи пригнанных авто можно наблюдать противоположную картину: количество объявлений резко сократилось. В январе их было всего 6,7 тыс. — для сравнения, в марте 2025 года рынок достиг пика с 11,3 тыс. предложений.





Можно подумать, что большинство украинцев покупали электромобили не «на перепродажу», а для себя. И теперь продавать их никто не спешит. Также стоит принимать во внимание другие факторы, которые указывают на окончание электромобильного бума в Украине.

НДС на электромобили

Суммарная стоимость всех электрокаров, выставленных на продажу на начало года, составляет $147,3 млн. Журналисты eauto говорят, что меньшее количество объявлений — это не признак спада, а, наоборот, сигнал, что владельцы держатся за свои авто. Причина якобы заключается в 20% НДС, который теперь придется платить при покупке следующего электромобиля.

Получается своеобразный «парадокс НДС»: продав машину сегодня, человек завтра вынужден покупать дороже. Поэтому электрокары чаще остаются в семье, чем едут на площадки продажи.





Топ-10 электромобилей: как изменились цены

Ниже представлено изменение средних цен на десять самых популярных моделей на украинском рынке. В расчетах взят самый массовый год выпуска каждой модели, без привязки к конкретным комплектациям или версиям.

Volkswagen e-Golf (2015)

Стабильные $8 600. В Украине бренд Volkswagen работает безотказно — даже годы не снижают интерес к этой модели.

VW ID.Unyx (2024)

Новый любимец рынка, который фактически вытесняет ID.4. Средняя цена выросла до $27 300. Авто часто продают еще «на колесах», даже не публикуя объявления.

BYD Song Plus (2025)

BYD Song Plus подорожал с $26 500 до $28 950. На цену повлиял не только НДС, но и ограничения Китая на экспорт новых авто — правило 180 дней работает жестко.

Hyundai Kona (2020)

Модель прибавила около $800 и вышла на $17 500. Версия с батареей емкостью 64 кВт-ч остается одной из самых востребованных.

Kia Niro (2020)

Цена колебалась, но в итоге закрепилась на уровне $19 375 — классический пример стабильного спроса.

Nissan Leaf (2014)

Формально держится возле $6 750. Но по факту модель дорожает: батареи стареют, а цена не падает.

Renault Zoe (2020)

Почти идеальная стабильность — с $12 150 до $12 200 в год. Модель живет собственной жизнью внутри страны и почти не реагирует на внешние события.

Tesla Model 3 (2018)

Около $16 500. Массовому выходу «битков» из США мешают очереди на СТО — восстановление затягивается, и машины не доходят до рынка.

Tesla Model S (2015)

Около 14 400 долларов. Теперь это уже не просто электрокар, а потенциальный коллекционный объект. Напомним, Tesla снимает Model S и Model X с производства в 2026 году.





Tesla Model Y (2023)

Самая стабильная модель в списке — около $28 000. Обновление Juniper не обвалило цены на предыдущую версию, как многие ожидали.

Источник: eauto