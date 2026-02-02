Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%

Морозный январь 2026 года вызвал резкое охлаждение украинского рынка электромобилей. Комбинация сразу нескольких факторов привела к почти полному прекращению продаж авто с исключительно электрической силовой установкой.





Еще совсем недавно казалось, что электромобили окончательно закрепились на украинском рынке. В декабре 2025 года, когда действовали льготы на растаможку и налоги, доля электрокаров стремительно выросла. Сначала она дошла до 40%, а в последние недели года даже превысила 50%. Проще говоря, каждый второй автомобиль, который покупали в конце декабря, был электрическим. Для сравнения: по итогам всего года доля электромобилей составила 29,6%, то есть декабрь выглядел настоящим рекордом.

Но новый год быстро вернул рынок на землю. В первые недели января доля электромобилей снизилась до 25%. Впрочем, это еще было отголоском декабрьского ажиотажа: многие покупатели просто не успели зарегистрировать авто до конца года и доделывали это уже в январе.

Ситуация резко изменилась 9 января — после масштабного обстрела энергетической инфраструктуры. В Киеве и ряде других городов исчезло электричество или подавалось со значительными перебоями. Это сразу ударило по настроениям покупателей. Люди увидели реальные риски и начали откладывать решение перехода на электротягу. В результате доля новых регистраций электромобилей просела до 15%.





Но на этом проблемы не закончились. 23 января рынок получил еще один удар: операторы публичных зарядных станций подняли цену электроэнергии до 30 грн за 1 кВт-ч. Для электромобильного сообщества это стало холодным душем. При таких тарифах эксплуатация электрокара в отдельных случаях стала дороже дизельного или даже бензинового авто.

Этот шаг фактически надломил рынок. Уже в последнюю неделю января доля покупок электромобилей снизилась до 10%, и статистика показывает стабильную тенденцию к дальнейшему падению.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Блэкауты дома, сложности с поиском работающих зарядных станций, резкий рост цены на электроэнергию — все это снизило интерес к электромобилям. Добавьте сюда реальную картину зимней эксплуатации электрокаров, более медленную зарядку и снижение запаса хода — и оптимизма у потенциальных покупателей стало еще меньше.

На данный момент в статистике регистраций электромобилей еще видны следы прошлогоднего декабрьского бума. В то же время недельная динамика четко сигнализирует, что интерес к «электричкам» быстро ослабевает. То ли это временная пауза, то ли начало более длинного спада — станет понятно уже в ближайшие месяцы.

Источник: AUTO-Consulting