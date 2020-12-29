Топ-менеджер Ford заявил, что покупателям электромобилей больше не нужно идти на компромиссы и мириться с недостатками. Это едкая насмешка над старыми проблемами с качеством у Tesla





Топ-менеджер Ford, курирующий направление электромобилей, сделал весьма ехидное заявление, в котором читается явный выпад в адрес лидера рынка Tesla.

Даррен Палмер — один из первоначальных членов команды Ford Edison, разделившей огромную ответственность за разработку первого полностью электрического автомобиля бренда, и ныне руководитель совместного проекта электрокроссовера Ford и Lincoln. В недавнем интервью Autoblog, посвященному выходу на рынок Mustang Mach-E (первый электромобиль бренда, разработанный с нуля, и первый Mustang в кузове кроссовера) он заявил, что покупателям электромобилей до сих пор приходилось идти на «компромиссы» и мириться с некоторыми «недостатками».

«Двери идеально подогнаны, пластик и другие материалы совпадают по цвету, бамперы не отваливаются, крыша не слетает при мойке, а ручки дверей не заклинивает в холодную погоду». Даррен Палмер, Глава отдела электрификации Ford

Палмер подчеркнул, что с электромобилями Ford покупателям больше не нужно идти на компромиссы. И хотя топ-менеджер Ford прямо не назвал имя Tesla, некоторые из перечисленных проблем с качеством встречались в определенном количестве электромобилей компании Илон Маска из первых партий сразу после выхода на рынок. Ford вот-вот начнет отгрузки Mustang Mach-E покупателям в Северной Америке, а в следующем году кроссовер доберется до Европы. Будет весьма забавно, если старт продаж Mustang Mach-E окажется не беспроблемным.