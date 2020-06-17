Владельцы Tesla Model Y жалуются на разного рода проблемы с качеством сборки

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Внимание СМИ привлекли сообщения покупателей новых компактных кроссоверов Tesla Model Y о разного рода проблемах с качеством сборки — они начали появляться на форумах и соцсетях вскоре после того, как компания Илона Маска в начале мая после почти двухмесячного простоя из-за карантинных ограничений открыла свой главный завод во Фримонте, где и ведется производство этой модели, и возобновила поставки автомобилей клиентам.

Напомним, компактный кроссовер Tesla Model Y, построенный на той же платформе, что и Model 3 (около 75% всех компонентов у этих моделей — взаимозаменяемы) вышел на рынок в марте.

Для новых продуктов на ранней стадии производства дефекты — далеко не редкость. На данном этапе автопроизводители все еще настраивают производственные процессы, процент брака выше и многие дефекты ускользают от внимания службы контроля качества. Но, похоже, в случае Model Y ситуация вышла за рамки обычных внутренних стандартов Tesla.

Как пишет Electrek, на форумах владельцев машин Tesla все чаще встречаются сообщения о проблемах с Model Y, некоторые клиенты отменяют заказы, а в некоторых случаях Tesla отменяет запланированные доставки авто из-за обнаруженных проблем. Несколько новых покупателей Tesla Model Y сообщили Electrek, что Tesla обратилась к ним с просьбой перенести доставку на конец июня, поскольку в экземплярах авто по их заказам были обнаружены дефекты.

Одна из главных «детских болезней» Model Y — не прикрепленное должным образом к каркасу кузова заднее сиденье. Чаще всего новые покупатели, получающие Model Y в последние несколько недель, жаловались именно на эту неприятность.

Среди других дефектов — неокрашенные участки в разных местах, разного рода мелкий брак в отделке, вмятины в сиденьях и незакрепленный ремень безопасности. Все они показаны на фото выше.

На календаре, как известно, июнь и вскоре завершится второй квартал. В это время Tesla всегда переходит в турборежим, чтобы доставить максимальное количество автомобилей и завершить отчетный период с хорошими финансовыми показателями. Учитывая, что завод Tesla во Фримонте не работал весь апрель и первую неделю мая, можно только представить, в каком авральном режиме сейчас работает компания.

Справедливости ради, подобного рода сообщения встречались и первое время после выхода Tesla Model 3, но в итоге автопроизводитель исправил все незначительные недочеты и сейчас с каждым новым кварталом младший седан бьет рекорды продаж.

Судя по всему, именно об этих проблемах говорил Илон Маск в недавнем внутреннем письме сотрудникам Tesla.

Источник: Electrek