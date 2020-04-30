Ford и Lincoln отказались от проекта электрокроссовера на основе скейтборд-платформы Rivian из-за коронавируса, но продолжат сотрудничать позже





Американский автопроизводитель Ford и его люкс-бренд Lincoln официально отказались от создания электрокроссовера на скейтборд-платформе стартапа Rivian, хотя с момента объявления о сотрудничестве прошло всего три месяца. В качестве основной причины отмены модели называют пандемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, которые не позволили вписаться в запланированный ранее график разработки и производства. Ожидалось, что новинка должны была выйти на рынок в конце 2021 — начале 2022 года.

Тем не менее, Lincoln продолжит сотрудничать с Rivian в проектах по созданию других электромобилей, что неудивительно с учетом того, что материнская компания Ford инвестировала в стартап $500 млн. Причем дело не только в желании заработать, Ford также планировал использовать скейтборд-платформу Rivian в одной из своих будущих моделей помимо электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.

Отметим, что Rivian также недавно объявил о переносе старта серийного производства своих электромобилей с 2020 на 2021 год из-за того же коронавируса. Помимо двух электрических моделей собственного производства — пикапа Rivian R1T и внедорожника Rivian R1S стартап работает над электрическими фургонами для службы доставки Amazon. Интернет-гигант не только заказал 100 тысяч экземпляров таких коммерческих моделей, но и инвестировал в их создателя несколько сотен миллионов долларов.

Единственное, что должно порадовать поклонников Rivian — компания уже объявила, что стоимость электромобилей будет ниже изначально утвержденных значений. Напомним, что одноплатформенные электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВтч (запас хода 370 км), средний на 135 кВтч (480 км) и максимальный на 180 кВтч (640 км).

Источник: The Verge