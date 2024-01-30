Топ просмотров MEGOGO в 2023 году: «‎Один дома» и «‎Игра престолов» — рекордсмены по продолжительности просмотра, «‎Аватар 2‎» лидирует в продажах

Медиасервис MEGOGO опубликовал рейтинг популярности контента среди пользователей платформы за 2023 год.

Прошлый год отметился пополнением каталога MEGOGO, речь идет в частности о сериалах Paramount, Sony и HBO (контент последнего сразу занял места в топах просмотров). При этом украинские ленты не отставали по популярности, ежеквартально располагаясь в рейтингах по соседству с мировыми блокбастерами.

В MEGOGO отмечают, что сейчас 76% каталога имеет украинскую аудиодорожку — только в прошлом году в дубляж на украинском языке инвестировали почти $1 млн.

Общий топ MEGOGO

«Аватар: Путь воды» / «Аватар» — №1 фильм по количеству проданных единиц

«Снайпер. Белый Ворон» — №1 украинский фильм по общей продолжительности просмотра в часах

«Один дома» / «Один дома 2» — №1 фильм по общей продолжительности просмотра в часах в подписке

«Игра престолов» — №1 сериал по общей продолжительности просмотра в часах в подписке

«Мост» — №1 сериал по общей продолжительности просмотров в бесплатном просмотре

«Спать с женщинами» — №1 аудиокнига по количеству уникальных пользователей

«1984» — №1 аудиокнига по продолжительности прослушивания

«Война в Украине» — №1 подкаст по продолжительности прослушивания

Самые популярные фильмы

Покупка

Первое место в рейтинге за 2023 год занимает долгожданный «Аватар: Путь воды», далее «Оппенгеймер» — с минимальным отрывом от «Барби», которая в мировом прокате превзошла работу Кристофера Нолана и стала самым кассовым фильмом 2023 года. Далее следуют «Стражи Галактики 3», триллер «Меню», боевик «Миссия невозможна: Расплата. Часть первая», детектив «Призраки в Венеции», супергероика «Черная пантера: Ваканда навеки», фэнтези «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и экшен «Миссия Кандагар».

Подписка

Лидерство среди фильмов в подписке на MEGOGO держит история, ставшая традицией зимних праздников — «Один дома». За ним следует упомянутый выше «Аватар: Путь воды», «Топ Ган: Мэверик», «Затерянный город» и «Гнев человеческий».

По второй половине рейтинга: 3 из 5 фильмов — украинского производства. Они идут рядом с первой частью «Гарри Поттера» и финальными «Мстителями». Вырвались в топ «Снайпер. Белый Ворон» и «Мирный-21», регулярно попадавшие в тройку лидеров квартала. Вместе с ними закрывает десятку одна из главных украинских премьер 2023 года — «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича, ставшая одной из 10 самых кассовых украинских лент времен независимости.

Бесплатный просмотр

Дольше всего пользователи смотрели украинский военный экшен «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева по сценарию Наталки Ворожбит. Кроме «Киборгов», список лидеров по бесплатному доступу формируют еще 4 украинских фильма: «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», «Круты 1918», «Донбасс» и «Племя».

Также в десятку попали зарубежные ленты — «Игра теней» с Лиамом Нисоном, «Экзотическая свадьба» с Киану Ривзом, легендарный «Волк с Уолл-стрит», французская комедия «Любовь, sex и турбулентность» и триллер «Темное наследие».

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Украинское производство

Лидеры среди лент украинского производства и в копродукции с другими странами – «Снайпер. Белый Ворон», «Мирный-21» и «Люксембург, Люксембург». В десятку вошли украинско-польская историческая драма «Щедрик», первая украинская экранизация комикса «Максим Оса и золото Песиголовца» и «Я работаю на кладбище»

Далее в топ с небольшим разрывом в продолжительности просмотра вошли «Киборги», «Все будет ОК!», «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»» и «Памфир».

Самые популярные сериалы

Подписка

«Игра престолов» до сих пор держит внимание зрителей и стала самым популярным сериалом в подписке на MEGOGO, а вот закрывает рейтинг ее приквел — «Дом дракона». В топе есть еще два проекта HBO, которые в конце 90-х вывели американский канал на новый уровень — это «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано» на 8 и 9 местах соответственно.

Среди зарубежных сюжетов в десятку попала адаптация Шерлока Холмса «Элементарно», постапокалиптические «Ходячие мертвецы» и хит нулевых «Зачарованные». Остальной топ составляют три украинских сериала — «Крепостная», «Поймать Кайдаша» и «Участковый с ДВРЗ».

Бесплатный просмотр

Уголовный детектив «Мост» о загадочном убийстве на границе Швеции и Дании настолько полюбился зрителям, что занял первое место в рейтинге. В остальном топе царят сериалы украинского производства – комедии, мелодрамы и детективы. Попали в список и две новинки 2023 года: «Женский доктор. Новая жизнь» и «Успеть до 30»

Самое популярное в разделе «Аудио»

Аудиокниги по продолжительности прослушивания

Первое место заняла аудиоверсия культового романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», написанного в 1948 году. В тройке лидеров также оказались произведения современных украинских авторов: сборник эссе и колонок Андрея Любки «Спать с женщинами» и «Радио Ночь» – роман главного украинского постмодерниста Юрия Андруховича.

Аудиокниги по количеству уникальных пользователей

В первую пятерку также вошли аудиокниги с предыдущего топа — «Спать с женщинами, «1984», «Кобзарь», «365 сказок на ночь. Сказки о героях» и «Радио Ночь».

Подкасты по продолжительности прослушивания

В этом году самыми популярными темами в рейтинге подкастов стала война с россией, история и спорт. Первое место занял проект NV «Война в Украине», второе и третье – исторический подкаст «Без объявления войны» и проект для детей «Суспільне Казки». Далее топ формируют спортивные проекты — «F1Podcast» о гонках Формулы-1, «UA–Футбол» и «SportHub Єврофутбол», который осенью получил премию «Слушно» от MEGOGO Audio как лучший спортивный подкаст.