Вышел обновленный игровой ноутбук Razer Blade 14 с Ryzen 9 7940HS и RTX 4060/4070 по цене от $2400

Razer обновила свой компактный игровой ноутбук Blade 14, оснастив его процессором AMD Ryzen 9 7940HS и дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070.

Процессор AMD Ryzen 9 7940HS содержит 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков инструкций. Он оснащен 24 МБ кеш-памяти и имеет показатель TDP 35–54 Вт. Как отмечает производитель, ноутбук Razer Blade 14 может работать до 10 часов без подзарядки в режиме просмотра видео, что немного больше по сравнению с прошлогодней моделью.

Вместе с тем Razer поделилась сравнительными тестами производительности Blade 14 (AMD Ryzen 9 7940HS) и Zephyrus M16 (Intel Core i9-13900H). Система с Ryzen обеспечивает лучшую производительность в ряде игр, включая Borderlands 3 (на 13%), World of Tanks Encore (на 12%), Shadow of the Tomb Raider и Final Fantasy XIV, но уступает на 2 % в Cyberpunk 2077. Кроме того, Blade 14 демонстрирует незначительный прирост производительности в Blender и Cinebench R23, а также на 11% лучший результат в Passmark CPUMark.

Конфигурация Razer Blade 14 включает 16 ГБ оперативной памяти и накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ. Версия с GeForce RTX 4060 стоит $2399, а с RTX 4070 – $2699,99. Также предусмотрена модель в светлом корпусе с 32 ГБ оперативной памяти и GeForce RTX 4070 по цене $2799,99.

Источник: The Verge