Трамп считает, что потребители «легко перенесут» рост пошлин на 10% на iPhone и другие технологичные товары

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает внедрения пошлин на все импортируемые из Китая товары, включая даже собираемые там iPhone. Это может привести к увеличению стоимости смартфонов Apple на 10%, что по мнению Трампа не является проблемой.

«Люди смогут легко перенести это», — заявил Дональд Трамп.

Это заявление было сделано за 4 дня до начала саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпинем. Главным приоритетом для Китая на саммите станет попытка убедить лидера США не прибегать к запланированному повышению пошлин, которое должно вступить в силу с 1 января. В результате, будут повышены существующие пошлины на китайские товары до 25%, которые будут применяться к товарообороту в размере $200 млрд. Пока что Трамп утверждает, что отказ от запланированного роста пошлин по просьбе Китая выглядит «крайне маловероятным».

Если переговоры не увенчаются успехом, скорее всего пошлинами будут облагаться импортируемые из Китая товары, которые сейчас ввозятся без пошлинного сбора. Речь идёт о товарообороте стоимостью $267 млрд, в который также входит техника Apple и другие технологические товары. Однако Трамп пока не решил, какую ставку применять к таким товарам – 10% или 25%.

Это решение может повлиять на многие американские технологические компании и вызвать рост аппаратных решений, таких как смартфоны и ноутбуки, импортируемые из Китая. На вопрос о том, вызовет ли у потребителей негативную реакцию сопутствующий рост цен на такую технику, Трамп ответил:

«Возможно. Возможно. Зависит от того, какой будет ставка».

Он считает, что пошлину в 10% потребители «очень легко» смогут выдержать.

Вместе с тем, Дональд Трамп предложил возможность избежать увеличения цен из-за роста пошлин. Для этого нужно перенести производство на территорию США.

Источник: The Verge