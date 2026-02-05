Трейдер, заработавший почти $150 млн на политических инсайдах, ликвидирован на более чем $700 млн: это абсолютный рекорд

На платформе Hyperliquid зафиксировали крупнейшую индивидуальную ликвидацию в истории крипторынка: аккаунт трейдера Гаррета Буллиша был принудительно закрыт с лонг-позицией более $700 млн. Это произошло на волне массовых ликвидаций в результате падения биткоина и общего обвала рынка.





Речь идет об аккаунте с внутренним идентификатором «1011», который ранее считали одним из самых успешных на Hyperliquid. Согласно данным активности счета, всего за две недели Буллиш потерял $270 млн, фактически уничтожив ранее накопленную историческую прибыль в $142 млн. Текущий совокупный финансовый результат аккаунта составляет $128 млн по показателю PnL. Ликвидирована лонг-позиция в $700 млн стал финальной точкой. Аккаунт Буллиша получил огласку в октябре прошлого года. Тогда в трейдерском сообществе его связывали с подозрительно удачными сделками, которые основывались на политических инсайдах. Именно этот эпизод закрепил по счету репутацию «кита» и одного из самых прибыльных участников платформы.





Ликвидация произошла на фоне резкого движения биткоина, когда цена актива опускалась ниже $76 тыс. — впервые с апреля 2025 года — после чего в течение нескольких часов восстановилась выше $78 тыс. Именно это короткое, но глубокое движение стало триггером для массовых принудительных закрытий фьючерсных позиций с высоким кредитным плечом. Совокупный объем ликвидаций на криптодеривативном рынке в этот период превысил $2,58 млрд, при этом именно Hyperliquid стала лидером по потерям с показателем более $1 млрд Далее по объемам ликвидаций шли Bybit — почти $554 млн и Binance — более $254 млн.

Подобные случаи с отдельными трейдерами уже случались ранее. В мае 2021 года один из крупных участников рынка на Binance потерял более $600 млн во время обвала биткоина на фоне запрета майнинга в Китае. В ноябре 2022 года после краха FTX известный трейдер на Deribit потерпел ликвидацию более чем на $500 млн из-за резкого падения BTC и ETH. При этом рекордными остаются не только индивидуальные потери, но и совокупные волны ликвидаций.

Кейс Буллиша стал ярким примером того, что даже большие суммы, опыт и репутация не защищают от рисков в среде с высоким плечом. Рынок деривативов реагирует механически, а волатильность способна за считанные часы превратить почти миллиардные позиции в полностью ликвидированные.

Источник: KuCoin