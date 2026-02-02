tradfi
Новости Крипто 02.02.2026 comment views icon

Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000

На минувших выходных криптовалютный рынок пережил новый этап сильного падения: биткоин пробил поддержку в $80 тыс. и обвалился почти до $75 700. Это пока «дно» нисходящего тренда, который начался ранее и сопровождался оттоком капитала и ликвидациями более $2,5 млрд за сутки.


Текущее падение началось в четверг, 29 января, когда BTC упал ниже $85 тыс., а общая капитализация снизилась на несколько процентов на на фоне общего снижения рисковых активов и макроэкономической неопределенности. В тот день распродажи затронули не только криптовалюты, но и технологические акции и драгоценные металлы — это отражало снижение аппетита к риску на мировых рынках. В пятницу падение продолжилось: биткоин достигал около $81-$82 тыс., а рынок криптовалют сталкивался с мощной волной ликвидаций. По данным CoinGlass, только за 24 часа пришлось закрыть позиции с кредитным плечом на сумму около $1,7 млрд, при этом большинство потерь пришлось на длинные ордера.

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Данные: Binance

На выходных давление на рынке усилилось. Биткоин снова упал ниже ключевого уровня $80 тыс. и торговался около $78 тыс., а в моменте падал почти до $76 тыс. Общая капитализация крипторынка сократилась более чем на $230 млрд за одни сутки. В субботу за один час только ликвидации длинных позиций превысили $1,1 млрд, а общий объем ликвидаций составил $2,58 млрд. Падение коснулось не только BTC. Ethereum опустился до $2 250, Solana торговалась около $103-$115, а XRP приближался к годовым минимумам около $1,75-$1,80. Такая синхронная просадка отражает общее снижение риска и выход капитала из криптовалютных активов. В общем, в январе биткоин подешевел на 10,17%, а Ethereum — на 17,52%.

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Данные: Binance

После падения на выходных компания Bitmine терпит убытки в размере около $2,1 млрд по Ethereum, что иллюстрирует масштабы потерь среди крупных игроков на рынке. Эти убытки стали очевидными на фоне резкого падения цен и принудительных распродаж активов. Аналитики рынка указывают несколько ключевых факторов, которые способствовали этой коррекции: выход средств из биткоин-ETF, принудительные ликвидации длинных позиций с плечом, снижение ликвидности на рынке и общий рост опасений относительно монетарной политики центробанков. Часть инвесторов перемещает капитал в традиционные «безопасные гавани», что дополнительно усиливает давление на рисковые активы.

Біткоїн впав майже до $75 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Данные: Х

Последствия этой недели ощутимы: общая рыночная капитализация значительно сократилась, индекс настроений инвесторов остается в зоне страха (16-18), а трейдеры внимательно следят за тем, сможет ли биткоин закрепиться выше $80 тыс. Если попытка удержать эту поддержку потерпит неудачу, это может открыть путь к дальнейшей коррекции ниже ключевых уровней поддержки. Тем временем, рынок прогнозов Kalshi принимает ставки на падение биткоина до $59 тыс. На момент написания статьи биткоин торгуется на уровне $77 500, Ethereum — около $2 280.

Источник: Reuters

Популярные новости

arrow left
arrow right
За 2025 год семья Трампов заработала на криптовалютах почти $1,5 млрд
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
Похититель 120 000 биткоинов с Bitfinex Илья Лихтенштейн досрочно освобождён — он поблагодарил закон Трампа»
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
Биткоин начал год стабильно: аналитики осторожно говорят о старте бычьего рынка
Криптовалютная биржа Toobit проводит кампанию-игру Christmas Trading Showdown с призовым фондом 1 млн USDT
Обесценивание криптовалют после хакерских атак более убыточно, чем сами кражи, — исследование
У пользователя ERC-20 украли USDC на $340 000 из-за старого разрешения: злоумышленник ждал более 5 лет
Криптотрейдер потерял $50 млн в USDT из-за атаки "отравления адреса" и предложил вознаграждение $1 млн за возврат
На этой неделе биткоин "отпраздновал" свою 17-ю годовщину
"Бесплатный биткоин": глюк на бирже Paradex вызвал массовые ликвидации и вынужденный откат - редкое для блокчейна явление
Binance завершает год с рекордными $7 трлн спотовых и $25 трлн фьючерсных объемов и платит $5 млн за раскрытие мошенников
У профессионального инвестора, который помогал пострадавшим от криптомошенников, украли более 100 000 юаней в криптовалюте на фишинговом сайте
Майнинг биткоина в США "замерз": из-за резкого похолодания остановлено 1,3 млн майнинг-установок
Анонсирован первый в мире аниме-сериал о трейдинге
Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.
Арестован и экстрадирован основатель Prince Group: масштаб мошенничества достигает $75 млрд в криптовалютах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить