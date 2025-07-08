Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом

Создатели оскароносного «20 дней в Мариуполе» выпустили международный трейлер своей новой документальной работы — фильма «2000 метров до Андреевки», повествующего о боях под Бахмутом.

Андреевка — крошечное село в десяти километрах от Бахмута, которое становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Создателем фильма выступает Мстислав Чернов, который два года назад принес Украине первый «Оскар» с документалкой «20 дней в Мариуполе», а в новой работе сопровождает группу военных Третьей отдельной штурмовой бригады, которые должны освободить стратегически важное, «окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса» село.

«Чернов и его коллега Алекс Бабенко рассказывают об украинской бригаде, которая пробивается через хорошо укрепленный лес, выполняя свою миссию по освобождению оккупированного Россией села Андреевка. Сочетая оригинальные кадры, видео с нагрудных камер украинских бойцов и моменты их размышлений, фильм «2000 метров до Андреевки» с трогательной интимностью раскрывает, что чем дальше солдаты продвигаются через свою разрушенную родину, тем больше они осознают, что для них эта война может никогда не закончиться».

Новая работа Чернова уже дебютировала на нескольких кинофестивалях, забрав режиссерскую награду на «Сандэнс», премию на CPH:DOX в Копенгагене, награду города Познань «Свобода» от Millennium Docs Against Gravity в Польше и звание лучший международный документальный фильм на Doc Aviv в Тель-Авиве.

«Все невероятно уставшие, травмированные, истощенные», — рассказывал Чернов в интервью Deadline. «Они объединяют все силы, чтобы отстаивать свою позицию. Но когда вы разговариваете с ними, когда вы говорите об их мотивации, об их видении завершения этой войны, вы всегда получаете один и тот же ответ: «Я хочу убедиться, что мои дети не будут воевать в этой войне»».

Чернов, кроме режиссуры, взял на себя операторскую работу вместе с Алексом Бабенко, который выступает сопродюсером фильма. Смонтировала ленту Мишель Мицнер, тогда как музыку написал обладатель двух премий «Грэмми» Сэм Слейтер, известный работой над сериалом «Чернобыль» и психологическим триллером «Джокер».

В американском прокате «2000 метров до Андреевки» стартует 25 июля, в украинском — 28 августа.

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