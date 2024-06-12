Трейлер Arcane / «Аркейн» — второго и последнего сезона анимационного сериала Netflix по игре League of Legends

После коротких тизеров Netflix наконец опубликовал полный трейлер второго сезона анимационного сериала Arcane / «Аркейн». Согласно Netflix, последняя глава адаптации игры League of Legends показывает «ужасную эскалацию» между городами Пилтовер и Заун — и сестрами Ви и Джинкс.

То, что это последний сезон, не означает, что мы больше не увидим никаких адаптаций League of Legends. В обновлении League Dev, опубликованном во вторник, команда Arcane говорит, что это только «первая из многих историй в Рантерре, которые они расскажут».

«Аркейн» — это только начало нашей большой истории и партнерства с замечательной анимационной студией Fortiche. С тех пор как мы начали работать над этим проектом, мы имели в виду очень конкретную концовку, а это означает, что история Arcane завершается этим вторым сезоном», — говорит продюсер сериала Кристиан Линке.

Команда Arcane сейчас работает над новыми проектами как на телевидении, так и в кино, и говорит, что новая информация об этом поступит до конца этого года. Второй сезон «Аркейн» до сих пор не имеет точной даты выхода, но Netflix говорит, что он появится в ноябре 2024 года.

Экранизация League of Legends дебютировала на Netflix в 2021 году в сотрудничестве с разработчиком Riot Games. Он получил несколько наград и даже стал первым потоковым сериалом, который получил «Эмми» за выдающуюся анимационную программу. В первом сезоне рассказывается о чемпионах Лиги Джинкс и Ви — двух сестрах, которых разрывает классовый конфликт.

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Источник: The Verge