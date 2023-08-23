Трейлер Assassin’s Creed Mirage с Gamescom Opening Night Live 2023 – игра выйдет 5 октября

На Gamescom Opening Night Live 2023 Ubisoft показала новый трейлер Assassin’s Creed Mirage. События видео с арабской озвучкой проходят в Багдаде IX века. Игра Assassin’s Creed Mirage ознаменует возвращение серии на Ближний Восток и получит полній арабский дубляж. Носители языка в комментах на YouTube подтверждают, что озвучивание действительно качественное.

Новая часть Assassin’s Creed была анонсирована в прошлом году на Ubisoft Forward. В центре рассказа – Басим, уличный вор, который становится убийцей в средневековом Багдаде. Mirage – это классическая игра Assassin Creed, где паркур является главной особенностью игрового процесса.

Басим был персонажем второго плана в Assassin’s Creed Valhalla. Во время бегства из Багдада он присоединяется к древней организации под названием Скрытые. «По мере того, как он узнает больше об их таинственных ритуалах и догматах, он начинает оттачивать собственные уникальные способности и понимать новое Кредо, которое изменит его судьбу так, как он даже представить не мог», — говорится в кратком описании игры.

Сначала Assassin’s Creed Mirage должна была выйти 12 октября, затем Ubisoft объявила о выходе неделей раньше, и вот новая дата выпуска назначена на 5 октября – на ПК, PS5, PS4 и Xbox. Из плохого: игра пропустит Steam на старте и выйдет только в Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также будет использовать защиту Denuvo и VMProtect.

Источники: IGN, DSOG