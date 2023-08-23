Новости Игры 23.08.2023 в 06:00

Трейлер Assassin’s Creed Mirage с Gamescom Opening Night Live 2023 – игра выйдет 5 октября

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Трейлер Assassin’s Creed Mirage с Gamescom Opening Night Live 2023 – игра выйдет 5 октября

На Gamescom Opening Night Live 2023 Ubisoft показала новый трейлер Assassin’s Creed Mirage. События видео с арабской озвучкой проходят в Багдаде IX века. Игра Assassin’s Creed Mirage ознаменует возвращение серии на Ближний Восток и получит полній арабский дубляж. Носители языка в комментах на YouTube подтверждают, что озвучивание действительно качественное.

Новая часть Assassin’s Creed была анонсирована в прошлом году на Ubisoft Forward. В центре рассказа – Басим, уличный вор, который становится убийцей в средневековом Багдаде. Mirage – это классическая игра Assassin Creed, где паркур является главной особенностью игрового процесса.

Басим был персонажем второго плана в Assassin’s Creed Valhalla. Во время бегства из Багдада он присоединяется к древней организации под названием Скрытые. «По мере того, как он узнает больше об их таинственных ритуалах и догматах, он начинает оттачивать собственные уникальные способности и понимать новое Кредо, которое изменит его судьбу так, как он даже представить не мог», — говорится в кратком описании игры.

11111111111111111111

Сначала Assassin’s Creed Mirage должна была выйти 12 октября, затем Ubisoft объявила о выходе неделей раньше, и вот новая дата выпуска назначена на 5 октября – на ПК, PS5, PS4 и Xbox. Из плохого: игра пропустит Steam на старте и выйдет только в Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также будет использовать защиту Denuvo и VMProtect.

Ubisoft ставит все на серию Assassin’s Creed — увеличит команду разработчиков на 40% и выпустит коллекцию лицензированных NFT-персонажей

Источники: IGN, DSOG

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Кінець дешевого ПК-геймінгу: чому ми більше не побачимо відеокарт за $200 та чому це може бути нормальним
https://secure.gravatar.com/avatar/e59e58ba2ff30fa94d193fe1e2ecd157?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/e59e58ba2ff30fa94d193fe1e2ecd157?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Astat_ASP

блогер

Блоги
Ви не вірите, що штучний інтелект готовий захопити світ? Даремно. Він уже має план
https://secure.gravatar.com/avatar/2670072a60946ca7637f799f746bab95?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/2670072a60946ca7637f799f746bab95?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

ginairmed

блогер

Блоги
HP 250 G9 — офісний бук з палким темпераментом
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить