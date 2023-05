Ubisoft ставит все на серию Assassin’s Creed — увеличит команду разработчиков на 40% и выпустит коллекцию лицензированных NFT-персонажей

Ubisoft во время квартального отчета анонсировала существенное увеличение команды разработчиков, занимающихся серией Assassin’s Creed — их общая численность в ближайшие годы вырастет на 40%, с нынешних 2 тыс. до 2,8 тыс. человек.

Курс Machine Learning Engineer І покажи ChatGPT, хто тут головний Хочу!

Ставка Ubisoft на свою главную франшизу, отметившую свое 15-летие в прошлом году, не стала неожиданностью для тех, кто следил за последними новостями — серия Assassin’s Creed вместе с мобильными играми является базисом нынешней антикризисной стратегии французского разработчика, ныне переживающего сложный период. Ранее проверенный инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что издательство запустило в работу еще четыре игры из серии Assassin’s Creed — вдобавок к шести, о которых стало известно ранее. Конечно, не все они в конце концов доберутся до релиза, и говорят, что приключенческий боевик Assassin’s Creed Mirage с акцентом на стелсе и повествовании переехал с 2023-го на 2024-й год.

Еще одна новость о Assassin’s Creed — по франшизе выпустят коллекцию NFT с персонажами игр, которые можно будет кастомизировать перед покупкой (изменять позу, одежду и оружие) и получить вдобавок дополнительно физическую фигурку в стеклянном кубе, распечатанную на 3D-принтере (изображение ниже). Да, Ubisoft не отказалась от идеи с цифровыми токенами, несмотря на неудачный запуск Digits NFT для Ghost Recon Breakpoint. Партнером по выпуску NFT с героями Assassin’s Creed выступает Integral Reality Labs, получившая соответствующую лицензию. Детали относительно размера этой коллекции и цен пока нет.

Относительно финансовых «успехов» Ubisoft, по итогам завершившегося 31 марта 2023 финансового года компания заработала 1,739 млрд евро — на 18% меньше, чем в прошлом году. При этом 1,004 млрд евро или 58% всей годовой выручки обеспечили продажи старых игр Ubisoft (спад на 30% к предыдущему году). Новейшая часть Assassin’s Creed о викингах — Valhalla — заработала на 82% больше, чем Origins в 2017 году и на 61% превзошла Odyssey 2018 года в древнегреческом сеттинге. В рамках реструктуризации и антикризисных мер Ubisoft с сентября 2022 года сократила штат с 20 700 до менее 20 тыс. работников, и в ближайшие два года планирует снизить расходы на 200 миллионов евро, чтобы исправить финансовое положение. В первом квартале 2024 фискального года Ubisoft ожидает дохода около 240 млн евро и в целом рассчитывает на «устойчивый рост» в течение всего года. Правда, инвесторы, похоже, не разделяют оптимизм и уверенность руководства Ubisoft — после публикации отчета (16 мая) резко обвалились, хотя на следующий день немного отыграли падение.

В официальном расписании игровых релизов Ubisoft до конца марта 2024 года — восемь проектов: кроме уже упомянутой Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora (последний перенос в июле 2022 года), Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Skull and Bones (перенос в январе 2023 года), The Crew Motorfest, XDefiant (в закрытую бету шутера сыграло более 1 млн игроков) и «еще одна крупная пока неанонсированная премиум-игра». Вероятно, большинство из них станет частью предстоящей презентации Ubisoft Forward, которая состоится 12 июня в Лос-Анджелесе.