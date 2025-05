Трейлер криминальной драмы Highest 2 Lowest — римейка «Рая и ада» Акиры Куросавы от A24 и Apple

Вышел первый тизер-трейлер криминального триллера Highest 2 Lowest — нового творения оскароносного режиссера Спайка Ли и сценариста Уильяма Алана Фокса, которое переосмысливает детективный триллер Акиры Куросавы 1963 года, выпущенный под названием «Рай и ад».

Оба фильма, в свою очередь, основаны на детективном романе Эда Макбейна «Выкуп Кинга» и повествуют о бизнесмене, который пытается решить — использовать свое состояние для дальнейшего продвижения карьеры или спасти жизнь ребенка. В версии Ли главный герой выступает в роли музыкального продюсера (Куросава рассказывал о продавце обуви), а ребенок в опасности — сын его шофера, которого по ошибке похищают и держат с целью выкупа.

Главные роли взяли на себя рэпер ASAP Rocky и Дензел Вашингтон, для которого Highest 2 Lowest стал пятым сотрудничеством со Спайком Ли, но первым за последние 20 лет. В их совместном активе в частности: мюзикл «Блюз о лучшей жизни» (1990), спортивная драма «Его игра» (1998) и криминальный триллер «Не пойман — не вор» (2006).

Среди остального актёрского состава появляются Ильфенеш Хадера, Ice Spice, Джон Дуглас Томпсон, Дин Уинтерс и Джеффри Райт, которого сейчас также можно увидеть в сериале The Last of Us, где он повторяет роль Айзека из игр.

Тизер-трейлер предлагает несколько коротких сцен (побег главных героев от полиции, в том числе) на фоне закадрового голоса Вашингтона, который говорит:

«В жизни есть нечто большее, чем просто зарабатывание денег. Это честность. Есть то, за что ты стоишь. Это то, во что ты действительно веришь. Веришь ли ты в себя? Веришь ли ты, что добьешься успеха? Трудные времена придут из хороших времен. Трудные времена придут из успеха. Трудные времена придут с деньгами. А за ними и хаос. Так сможете ли вы справиться с хаосом? Сможете ли вы справиться с деньгами? Сможете ли вы справиться с успехом? Сможете ли вы справиться с неудачей? Вот какой у меня к вам вопрос: сможете ли вы с этим справиться? Не все деньги — хорошие деньги».

Highest 2 Lowest дебютирует в кинотеатрах 22 августа, а с 5 сентября будет транслироваться на Apple TV+.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Трейлер

Постер