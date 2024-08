Первый тизер второго сезона The Last Of Us — слезы Джоэла, Джеффри Райт в роли Айзека и загадочный персонаж Кэтрин О’Хары

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Стриминг Max (HBO) обнародовал тизер второго сезона сериала «Одни из нас» / The Last Of Us.

Короткое видео показывает Джоэла (Педро Паскаль), который, похоже, сожалеет о своем решении, принятом в первом сезоне, рядом с неназванным персонажем Кэтрин О’Хары (подробности о ее героине еще не раскрывали, однако, вероятно она будет играть персонажа, которого не показывали в видеоиграх).

«Ты сделал ей больно», — говорит О’Хара, скорее всего, имея в виду Элли (Белла Рамзи). «Что ты сделал?

Также можно увидеть Джефри Райта, который повторяет роль Исаака из The Last Us Part II, Эбби (Кейтлин Дивер) и Дину (Изабелла Мерсед).

Точную дату премьеры второго сезона The Last Of Us еще не объявляли, однако предварительно назначили на 2025 год.

I saved her. A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций неустанно били рекорды по просмотрам. Со временем «Одни из нас» достиг звания сериала, который смотрели больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми»(в итоге сериал получил 8 трофеев). О том, что шоу продлено, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте прошлого года.

Второй сезон сериала будет следовать за сюжетной линией игры The Last of Us Part 2. Ранее HBO представила новую команду режиссеров, которая присоединилась ко второму сезону «Одних из нас» — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов». Крейг Мезин и Нил Дракман по-прежнему являются шоураннерами и исполнительными продюсерами шоу.

