tradfi
Новости Игры 06.02.2026 comment views icon

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показал Леона как полного неудачника: промахи в 100% выстрелов, но почему?

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?

Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem добровольно-принудительно стал пацифистом в трейлере для Nintendo Switch 2 во время трансляции Nintendo Direct Partner Showcase.


Сам трейлер для Switch 2 почти не показал нового контента по сравнению с другими платформами, кроме странного поведения Леона. Персонаж держит пистолет, но каждый раз промахивается. Он стреляет куда угодно, кроме цели — в потолок, землю, мимо головы мутанта или просто размахивает бензопилой в воздухе.

Если внимательно посмотреть трейлер, можно увидеть несколько странных моментов. Например, Леон сжимает зубы, целится и… стреляет мимо или направляет оружие в противоположную сторону от врага. Весь трейлер сопровождается фразами о «его физическом мастерстве», которая на фоне показанного выглядит иронично.

Зрители Nintendo Direct Partner Showcase также заметили, что из ролика исчезла кровь, которой должно быть немало в Resident Evil Requiem. Боевые анимации выглядят отрывочными, а даже предмет «зеленая трава», который игроки используют для восстановления здоровья, получил странные «рваные» края.


Однако не только Леон Кеннеди «переобулся» в пацифиста. Похожая ситуация была с другими трейлерами презентации. В новом ролике Indiana Jones герой не сделал ни одного реального выстрела.

Самое вероятное объяснение таких странных изменений, что Nintendo намеренно убирает любые сцены насилия из своих стримов, чтобы сохранить максимально «семейный» формат GamesRadar+ уже обратилось к компании за комментарием, но официального ответа пока нет. Предварительно можно говорить о двух вариантах: это либо цензура для Direct, либо особенность монтажа.

Спецпроекты
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Отдельно Nintendo подтвердила, что этим летом вместе с игрой появится amiibo Леона Кеннеди, а также ранее анонсированная amiibo Грейс Эшкрофт. На трансляции напомнили о дате релиза 27 февраля, как и о выходе золотых изданий Resident Evil 7 и 8 и специальном контроллере Nintendo Switch 2 Pro.

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
amiibo Леона Кеннеди и Грейс Эшкрофт из Resident Evil Requiem

Источник: NintendoWire

Популярные новости

arrow left
arrow right
В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%
Дизайнера Fallout 3 едва не забрали в полицию, когда он "разведывал" локации для игры
Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"
"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"
Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения
Epic Games Store отдает культовую RPG про детектива с амнезией
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов
Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода
Лары Крофт много не бывает: анонсированы новая Tomb Raider Catalyst и ремейк дебютной игры 1996 года
Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре
Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры
Тяжелобольной геймер, которому дали "год жизни", сыграет в GTA 6 до релиза
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
Авторы Disco Elysium писали настолько много текста, что сломали софт диалогов
В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить