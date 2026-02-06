Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показал Леона как полного неудачника: промахи в 100% выстрелов, но почему?

Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem добровольно-принудительно стал пацифистом в трейлере для Nintendo Switch 2 во время трансляции Nintendo Direct Partner Showcase.
Сам трейлер для Switch 2 почти не показал нового контента по сравнению с другими платформами, кроме странного поведения Леона. Персонаж держит пистолет, но каждый раз промахивается. Он стреляет куда угодно, кроме цели — в потолок, землю, мимо головы мутанта или просто размахивает бензопилой в воздухе.
Если внимательно посмотреть трейлер, можно увидеть несколько странных моментов. Например, Леон сжимает зубы, целится и… стреляет мимо или направляет оружие в противоположную сторону от врага. Весь трейлер сопровождается фразами о «его физическом мастерстве», которая на фоне показанного выглядит иронично.
Зрители Nintendo Direct Partner Showcase также заметили, что из ролика исчезла кровь, которой должно быть немало в Resident Evil Requiem. Боевые анимации выглядят отрывочными, а даже предмет «зеленая трава», который игроки используют для восстановления здоровья, получил странные «рваные» края.
Однако не только Леон Кеннеди «переобулся» в пацифиста. Похожая ситуация была с другими трейлерами презентации. В новом ролике Indiana Jones герой не сделал ни одного реального выстрела.
Самое вероятное объяснение таких странных изменений, что Nintendo намеренно убирает любые сцены насилия из своих стримов, чтобы сохранить максимально «семейный» формат GamesRadar+ уже обратилось к компании за комментарием, но официального ответа пока нет. Предварительно можно говорить о двух вариантах: это либо цензура для Direct, либо особенность монтажа.
Отдельно Nintendo подтвердила, что этим летом вместе с игрой появится amiibo Леона Кеннеди, а также ранее анонсированная amiibo Грейс Эшкрофт. На трансляции напомнили о дате релиза 27 февраля, как и о выходе золотых изданий Resident Evil 7 и 8 и специальном контроллере Nintendo Switch 2 Pro.
Источник: NintendoWire
