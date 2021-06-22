TrendForce: Apple прекратила производство iPhone 12 Mini из-за недостаточно высокого спроса





По сообщению аналитиков TrendForce, Apple прекратила производство iPhone 12 mini, самой компактной и самой доступной модели актуальной линейки. Якобы такое решение стало следствием разочаровывающе низкого спроса на 5,4-дюймовую модель.

Пока эта информация не подтверждена другими авторитетными источниками вроде Bloomberg, поэтому относиться к ней следует скептически. С другой стороны, о низком спросе на iPhone 12 Mini сообщалось уже далеко не один раз. Предыдущие сообщения указывали, что на 5,4-дюймовую модель пришлось всего 5% от общих продаж iPhone 12 — и Apple может прекратить его сборку во втором квартале 2021 года, если ситуация не улучшится. В апреле Apple даже добавила iPhone 12 mini новый фиолетовый цвет.

iPhone 12 mini все еще можно купить как на официальном сайте и в магазинах Apple, так у официальных ритейлеров американской компании. В украинской рознице предложения на iPhone 12 mini начинаются от 20 000 грн.

Пока неясно, планирует ли Apple сохранить компактную модель в следующем поколении iPhone. Более ранние слухи и прогнозы аналитиков указывали, что Apple не станет менять состав линейки в следующем поколении, но откажется от mini-версии в линейке 2022 года.

Ожидается, что Apple представит следующее поколение iPhone в начале осени.