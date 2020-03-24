ТриМоб продаст на аукционах и утилизирует все телеком-оборудование, кроме сети для Киева

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Украинский мобильный оператор ТриМоб в рамках реорганизации собирается продать на аукционах и сдать на металлолом ненужное оборудование, включая телекоммникационные вышки. Проект собираются осуществить в первой половине 2020 года, в результате компания сможет сократить расходы на сеть и уменьшить платежи за радиочастотный ресурс.

У ТриМоб насчитывалось более 1700 базовых станций, из которых только 49 – в Киеве. Последние останутся в распоряжении оператора, а около 200 тыс. клиентов из других городов будут обслуживаться в национальном роуминге в сети Vodafone.

О решении виртуализировать свои услуги в ТриМоб объявили еще в декабре прошлого года, после этого в январе 2020 года оператор безвозмездно вернул лицензию на 3G государству, которую ранее оценивали в 3 млрд грн.

Напомним, что ТриМоб — является пятым по величине мобильным оператором Украины. Компания была создана в 2011 году для разделения деятельности Укртелекома на мобильное и фиксированное направление.

Источник: Liga.net