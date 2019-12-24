Укртелеком «виртуализирует» мобильного оператора ТриМоб, оставляя в своем распоряжении только радиочастоты в Киеве

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На официальном сайте Укртелекома появилась информация о том, что оператор фиксированной связи продолжает «виртуализировать» своего мобильного оператора ТриМоб.

В частности, «ТриМоб» планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера, оставив в своем пользовании частотный ресурс только для Киева. По мнению компании, это открывает оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков украинского телекомрынка.

Для абонентов компании «ТриМоб» услуги, тарифы и обслуживание остаются без изменений. «ТриМоб» будет продолжать сотрудничать с виртуальным оператором Lycamobile Украина и реализовывать проект по конвергентной услуге «Альтернативная телефония» (FMC — восстановление фиксированной телефонии с помощью сети радиодоступа).

Напомним, что «ТриМоб» первым среди украинских мобильных операторов предложил своим абонентам поддержку технологии eSIM, которая позволяет абонентам смартфонов iPhone последних поколений использовать одновременно две SIM-карты, одна из которых виртуальная.

Источник: Укртелеком