Трое художников подали иск против создателей Stable Diffusion, Midjourney и DreamUp из-за использования для обучения ИИ чужих работ

Трое художников подали иск против Stability AI и Midjourney, создателей генераторов искусства на основе искусственным интеллектом Stable Diffusion и Midjourney. Иск касается и платформы для художников DeviantArt, которая недавно также создала собственный генератор DreamUp.

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Художники Сара Андерсен, Келли МакКернан и Карла Ортис утверждают, что эти организации нарушили права миллионов художников, обучив свои инструменты искусственного интеллекта на пяти миллиардах изображений, взятых из Интернета без согласия авторов

Иск был подан юристом и типографом Мэтью Баттериком вместе с юридической фирмой Джозефа Савери, которая специализируется на антимонопольных делах и коллективных исках. Баттерик и Савери в настоящее время судятся с Microsoft, GitHub и OpenAI по аналогичному делу, касающемуся модели программирования ИИ CoPilot, которая обучается на строках кода, собранных из интернета.

Баттерик описывает дело как «еще один шаг к тому, чтобы сделать ИИ справедливым и этичным для всех». Он говорит, что способность художественных инструментов ИИ, таких как Stable Diffusion, «наводнить рынок практически неограниченным количеством изображений, нарушающих авторские права, нанесет необратимый ущерб рынку искусства и художников».

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Поскольку за последний год популярность инструментов ИИ резко возросла, художественное сообщество бурно отреагировало на это. В то время как некоторые говорят, что эти инструменты могут быть полезными, как и программное обеспечение прошлых поколений, таких как Photoshop и Illustrators, многие другие возражают против использования их работ для обучения этих потенциально очень прибыльных систем.

Нарушают ли системы на основе ИИ закон об авторском праве – сложный вопрос, который, по мнению экспертов, необходимо решать в судах. Создатели художественных инструментов ИИ обычно утверждают, что обучение этого программного обеспечения на данных, защищенных авторским правом, подпадает (по крайней мере, в США) под доктрину добросовестного использования.

Но дела, связанные с добросовестным использованием, все еще нуждаются в судебном разбирательстве, и существует множество усложняющих факторов, когда речь идет о генераторах искусства ИИ. К ним относятся местонахождение организаций, стоящих за этими инструментами (поскольку в ЕС и США существуют немного разные правовые нормы для извлечения данных) и цель этих организаций.

Например, Stable Diffusion обучается на наборе данных LAION, которая создана немецкой исследовательской некоммерческой организацией, и в случаях добросовестного использования к некоммерческим организациям могут относиться более благосклонно, чем к обычным компаниям.

Иск, поданный Баттериком и юридической фирмой Джозефа Савери, также подвергся критике за технические неточности. Например, в иске утверждается, что художественные модели ИИ «хранят сжатые копии [защищенных авторским правом] обучающих изображений», а затем «рекомбинируют» их; функционирующий как «инструмент[ы] коллажа 21-го века». Однако художественные модели ИИ вообще хранят не изображения, а математические представления узоров, собранных из этих изображений. Программное обеспечение также не собирает фрагменты изображений в виде коллажа, а создает изображения с нуля на основе этих математических представлений.

Источник: The Verge