Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби

HBO представил обновленный актерский состав сериала «Одни из нас» / The Last of Us, который среди прочего включает отца Эбби — персонажа, играющего ключевую роль в истории третьего сезона, частично построенного на флешбеках.





Персонаж по имени Джерри уже появлялся в шоу во время травматических событий в больнице, когда Джоэл (Педро Паскаль) пытался спасти Элли (Белла Рамзи). В третьем сезоне, полностью сосредоточенном на Эбби (Кейтлин Дивер), его покажут как важную часть ее воспоминаний. Роль отвели Патрику Уилсону, известному по фильмам «Заклятие» и «Астрал».

Еще одно обновление: Джейсон Риттер, который сыграет солдата WLF Хэнли. Кстати, в реальной жизни актер женат на Мелани Лински, известной нам с первого сезона как Кэтлин Коглан, глава революционного движения в Канзас-сити.

Ниже на фото: Патрик Уилсон и Джейсон Риттер соответственно.





Patrick Wilson and Jason Ritter have joined the cast of The Last Of Us Season 3 at HBO in key roles as Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord are upped to series regulars.

Кроме этого, три актера, которые дебютировали во втором сезоне, станут постоянными для шоу: Ариэла Барер, Тати Габриэль и Спенсер Лорд, играющие Мел, Нору и Оуэна соответственно. Тем временем Дэнни Рамирес, который воплотил роль Мэнни, покинул проект из-за конфликта в расписании.

Как видеоигры, так и экранизация HBO рассказывают о контрабандисте Джоэле, пытающемся провести подростка Элли с иммунитетом через постапокалиптические США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Второй сезон принес трагические потери, переместился в Сиэтл и намекнул последним кадром, что история третьего сосредоточится на путешествии Эбби.

Новый сезон станет первым, в котором не участвует создатель видеоигр Нил Дракманн. Его экс-коллега Крейг Мезин будет руководить шоу самостоятельно. Производство уже началось, а босс HBO Кейси Блойс намекнул на релиз в 2027 году.

Источник: Screen Rant