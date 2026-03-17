Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби

Катерина Левицкая

Серіал "Останні з нас" представив актора, що зіграє батька Еббі

HBO представил обновленный актерский состав сериала «Одни из нас» / The Last of Us, который среди прочего включает отца Эбби — персонажа, играющего ключевую роль в истории третьего сезона, частично построенного на флешбеках.


Персонаж по имени Джерри уже появлялся в шоу во время травматических событий в больнице, когда Джоэл (Педро Паскаль) пытался спасти Элли (Белла Рамзи). В третьем сезоне, полностью сосредоточенном на Эбби (Кейтлин Дивер), его покажут как важную часть ее воспоминаний. Роль отвели Патрику Уилсону, известному по фильмам «Заклятие» и «Астрал».

Еще одно обновление: Джейсон Риттер, который сыграет солдата WLF Хэнли. Кстати, в реальной жизни актер женат на Мелани Лински, известной нам с первого сезона как Кэтлин Коглан, глава революционного движения в Канзас-сити.

Ниже на фото: Патрик Уилсон и Джейсон Риттер соответственно.


Кроме этого, три актера, которые дебютировали во втором сезоне, станут постоянными для шоу: Ариэла Барер, Тати Габриэль и Спенсер Лорд, играющие Мел, Нору и Оуэна соответственно. Тем временем Дэнни Рамирес, который воплотил роль Мэнни, покинул проект из-за конфликта в расписании.

Как видеоигры, так и экранизация HBO рассказывают о контрабандисте Джоэле, пытающемся провести подростка Элли с иммунитетом через постапокалиптические США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Второй сезон принес трагические потери, переместился в Сиэтл и намекнул последним кадром, что история третьего сосредоточится на путешествии Эбби.

Новый сезон станет первым, в котором не участвует создатель видеоигр Нил Дракманн. Его экс-коллега Крейг Мезин будет руководить шоу самостоятельно. Производство уже началось, а босс HBO Кейси Блойс намекнул на релиз в 2027 году.

Керівник HBO сумнівається, що серіал «Останні з нас» отримає 4 сезон

Источник: Screen Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Дракарис! "Дом дракона" начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона
Появилось расписание пятого сезона "Пацанов" / The Boys: два эпизода сразу, дальше — раз в неделю
Сериал "Укрытие" / Silo завершил съемки 3 и 4 сезонов: известно, когда релиз
Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
HBO выпустит сразу два эпизода "Рыцаря семи королевств" на этой неделе
Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами
"Это уже не моя история": Джордж Мартин рассказал об "ужасных" отношениях с шоураннером "Дома дракона"
"Дом дракона" сделал перекаст в семье Таргариенов для 3 сезона
Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много
Ждите дракона: HBO выпустил второй эпизод "Рыцаря семи королевств" и показал трейлер следующего
Найдены утраченные эпизоды "Доктора Кто" из 1960-х годов: их выпустят в эфир
Джордж Мартин анонсировал спектакль "Игра престолов: Безумный король", приквел об отце Дейенерис
Шоураннер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" подтвердил 2 сезон с "большими" масштабами
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
"Люди уговаривали меня уйти из шоу": новый Дамблдор из "Гарри Поттера" назвал взгляды Джоан Роулинг на трансгендеров "непонятными"
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
