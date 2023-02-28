«Труха», «Украина сейчас», «Украина Online» – самые популярные Telegram-каналы в Украине, более 45% считают, что в каналах публикуют только правду

Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения в рамках исследования ОО «Украинский институт медиа и коммуникации». На основе полученных данных был подготовлен аналитический отчет «Как функционируют и завоевывают аудиторию неинституционализированные новостные телеграммы-каналы украинского сегмента». Остановимся на наиболее интересных результатах этого исследования.

Как выяснилось, среди украинцев немало наивных интернет-пользователей, которые доверяют всему, что пишут в Telegram. По данным исследования, почти половина респондентов (45,2%) считают, что Telegram-каналы, в том числе анонимные, публикуют всегда проверенную информацию. Только 28% опрошенных однозначно не согласны с этим тезисом.

«С дихотомическим тезисом о том, что «телеграмм-каналы всегда публикуют непроверенную информацию», соглашается 21,3% опрошенных, тогда как не соглашается — 50,1%», — отмечается в отчете.

Еще несколько интересных цифр, характеризующих уровень доверия пользователей к публикуемой Telegram-каналами информации. 52,2% опрошенных соглашаются с тезисом, что «телеграмм-каналы иногда публикуют непроверенную информацию», тогда как 20,3% не соглашаются с этим. В то же время, с тезисом о том, что «телеграмм-каналы часто публикуют фейки», больше пользователей не соглашается (37%), чем соглашается (34,5%).

Не менее интересно выглядит ТОП-10 Telegram-каналов украинского сегмента, занимающих передовые позиции по подпискам и репостам. Большинство из неинституционализированных каналов являются анонимными.

Вместе с тем, авторы исследования считают, что большинство этих каналов имеют искусственно завышенные показатели количества подписчиков.

«В то же время есть причины считать, что по крайней мере 6 из 10 исследуемых каналов попали в ТОП-10 путем искусственной накрутки подписчиков», — говорится в исследовании.

Также в исследовании перечислены только 3 Telegram-канала массовых медиа.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 21 ноября по 29 декабря 2022 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.