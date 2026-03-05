Trust Wallet интегрирует в криптовалютный кошелек ИИ-агентов: что они могут?

Обновленный Trust Wallet начал интеграцию ИИ-агентов с Web3-функциями через открытые протоколы. На первом этапе возможности доступны только разработчикам через MCP-сервер и набор «skills» для Claude Code. Вскоре эти инструменты станут доступны непосредственно пользователям кошелька.





Что именно доступно сейчас в Trust Wallet: MCP-сервер (Model Context Protocol) — стандарт, который позволяет AI-агентам напрямую подключаться к данным и инструментам Web3, например просматривать документацию, баланс, транзакции, вызывать API-функции без ручных интеграций. Маркетплейс навыков Claude Code содержит пакеты Web3-функций, среди которых интеграция с провайдерами Web3 (Ethereum, Solana, Cosmos, Bitcoin, Aptos, TON), управление HD-кошельками, генерация адресов и подписание транзакций более чем для 140 блокчейнов в библиотеках Swift, Kotlin, TypeScript, Go. Об этом Trust Wallet в достаточно схематичном виде известил в соцсети Х.

«Trust Wallet AI:

— MCP-сервер для мгновенного доступа к документации Trust Wallet

Маркетплейс открытых навыков Claude Code — Маркетплейс открытых навыков

AI-навыки встроены в наши библиотеки — AI-навыки встроены в наши библиотеки

Построено для разработчиков сейчас. Пользователи — следующие», — говорится в записи.

ИИ-инструменты теперь также встроены в SDK и упрощают разработку мультичейн-приложений. Сейчас разработчик может, используя эти функции, автоматизировать формирование транзакций, их подписание, интеграцию работы с токенами и сетями, анализ баланса или ончейн-данных. Впрочем, реальных инструментов для выполнения таких операций непосредственно в приложении Trust Wallet пока нет: ИИ-ассистент не появился в интерфейсе и не может самостоятельно подписывать транзакции без предварительной разработческой интеграции.

Другие кошельки и платформы также экспериментируют с подобными функциями. Coinbase в октябре 2025 года запустила инструмент Payments MCP, который позволяет ИИ-агентам, в частности Claude или Gemini, взаимодействовать с криптокошельками, просматривать балансы и выполнять транзакции стейблкоинами. Phantom Wallet внедрил MCP-сервер для автоматического выполнения транзакций и управления адресами через ИИ-агентов на поддерживаемых сетях, включая Solana. MetaMask Agent Wallet существует как «skill» в MCP-маркетплейсе и автоматизирует взаимодействие с MetaMask через браузер с ограничениями безопасности, позволяет создавать торговых ботов, периодические свапы или ребалансировку портфеля с контролем лимитов. Разработочные MCP-серверы от сторонних проектов, в частности Bit2Me и Hive Intelligence, обеспечивают доступ к 51 инструменту управления портфелем, трейдингом, стейкингом и сводной информацией об активах через ИИ-интерфейсы.

Конкретные примеры функций ИИ-агента для криптовалют через MCP на уровне инструментов, а не интерфейса: просмотр баланса токенов и NFT на адресах, формирование и подписание транзакций после авторизации, просмотр истории транзакций и статусов, мониторинг рыночных данных, DeFi-метрик, портфеля и on-chain-аналитики, управление позициями, стейкингом или трейд-операциями в некоторых интеграциях. На сегодня есть и ограничения: ИИ-ассистенты не могут получить seed-фразу, доступ к паролю, экспортировать приватные ключи или изменять настройки без прямой авторизации пользователя. Это сохраняется даже в проектах MCP-кошельков с OAuth-контролем и ограниченными разрешениями.

По сравнению с MetaMask или Coinbase, где MCP-инструменты уже позволяют выполнять транзакции в тестовых или ограниченных сценариях, Trust Wallet пока открыл инструменты для разработчиков без интегрированного ИИ-ассистента в приложении для обычных пользователей. Нет официальной даты, когда эти функции станут доступны в релизной версии приложения для массовых пользователей Trust Wallet, но это обязательно произойдет. Таким образом, в криптосекторе AI-интеграции на сегодняшний день — это прежде всего разработчицкие наборы для автоматизации операций, которые могут впоследствии стать частью продуктов для конечных пользователей.





