Новости Крипто 26.09.2025 comment views icon

Trust Wallet запускает Trust Moon — акселератор для Web3-стартапов с поддержкой Binance и AWS

author avatar

Шадрин Андрей

Закінчив НАУ (Національний Авіаційний Університет) у 2003 ро

Кошелек Trust Wallet объявил о создании Trust Moon — программы ускорения для крипто-проектов, которая должна стать точкой входа в экосистему для разработчиков и пользователей. Партнерами выступили крупные игроки индустрии, среди которых Binance, BNB Chain, Polygon, MoonPay, AWS, YZi Labs и ряд венчурных фондов.

Trust Wallet уже обслуживает более 210 млн пользователей более чем в 100 блокчейнах, и именно эта аудитория становится главным преимуществом приложения. Стартапы могут сразу попасть в кошелек — в специальные разделы, в частности через инструменты Trust Alpha (обновленный Launchpool) и игровые механики Quest, получить совместные маркетинговые кампании, менторство и прямой путь в более широкую экосистему Binance. Лучшие команды смогут быстрее присоединиться к программе BNB Chain Most Valuable Builder (MVB) и привлечь финансирование от YZi Labs и партнерских фондов.

В эпоху, когда растет количество криптопроектов-«одноразок», доверие пользователей становится критическим. Запуск акселератора со столь большим партнерским пулом — попытка создать фильтр качества: стартапы проходят отбор по инновационности, масштабу и понятной токеномике. Для обычных клиентов и особенно для держателей токена TWT обещают ранний доступ к новым проектам, участие в аирдропах, квестах и новом Launchpool.

Украинским пользователям, которые после недавнего запрета Trustee ищут альтернативу, Trust Wallet (в виде сообщества Trust Squad) может стать не только кошельком, но и площадкой для обучения и поиска работы внутри экосистемы.

Trust Moon принимает заявки от команд на любом этапе развития — от идеи до зрелых продуктов. Приоритетные направления: DeFi, стейблкоины и платежи, токенизация реальных активов (RWA), игры и SocialFi, инфраструктура и AI×Web3. Если проект окажется успешным, он может получить не только капитал, но и мгновенную дистрибуцию среди сотен миллионов пользователей кошелька — преимущество, которое обычные акселераторы не способны дать.

Такой подход может задать новый стандарт для индустрии: сочетание инвестиций, менторства и прямого доступа к огромному криптосообществу становится весомым аргументом на фоне рынка, где безопасность и репутация значат больше, чем быстрый хайп.

Источник: CoinStats

Популярные новости

arrow left
arrow right
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Вот это шляпа: главный атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тыс.
Новый фильм Кевин Спейси снял с россиянином — фигурантом крупнейшей в мире криптовалютной аферы
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд
На государственных адресах ОАЭ нашли $700 млн в биткоинах
Ethereum установил рекорд: 121 млн ETH в обороте
Tether нанял бывшего главного криптоспециалиста Белого дома
Владельцам Ethereum приготовиться: киты мутят воду
Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Прощай, Tornado Cash? В США запретят криптомикшеры
Тысячи покупателей токенов YZY Канье Уэста остались с миллионными убытками
Альтсезон уже скоро: прогноз Coinbase Institutional
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Альтсезон наконец-то начался?
"Платежным средством не будет": Гетманцев анонсирует изменения криптовалютного законопроекта
Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
ETH нацелился на $5 тыс.: тем временем ликвидировано позиций трейдеров на $152 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить