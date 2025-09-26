Trust Wallet запускает Trust Moon — акселератор для Web3-стартапов с поддержкой Binance и AWS

Кошелек Trust Wallet объявил о создании Trust Moon — программы ускорения для крипто-проектов, которая должна стать точкой входа в экосистему для разработчиков и пользователей. Партнерами выступили крупные игроки индустрии, среди которых Binance, BNB Chain, Polygon, MoonPay, AWS, YZi Labs и ряд венчурных фондов.

Trust Wallet уже обслуживает более 210 млн пользователей более чем в 100 блокчейнах, и именно эта аудитория становится главным преимуществом приложения. Стартапы могут сразу попасть в кошелек — в специальные разделы, в частности через инструменты Trust Alpha (обновленный Launchpool) и игровые механики Quest, получить совместные маркетинговые кампании, менторство и прямой путь в более широкую экосистему Binance. Лучшие команды смогут быстрее присоединиться к программе BNB Chain Most Valuable Builder (MVB) и привлечь финансирование от YZi Labs и партнерских фондов.

В эпоху, когда растет количество криптопроектов-«одноразок», доверие пользователей становится критическим. Запуск акселератора со столь большим партнерским пулом — попытка создать фильтр качества: стартапы проходят отбор по инновационности, масштабу и понятной токеномике. Для обычных клиентов и особенно для держателей токена TWT обещают ранний доступ к новым проектам, участие в аирдропах, квестах и новом Launchpool.

Украинским пользователям, которые после недавнего запрета Trustee ищут альтернативу, Trust Wallet (в виде сообщества Trust Squad) может стать не только кошельком, но и площадкой для обучения и поиска работы внутри экосистемы.

Trust Moon принимает заявки от команд на любом этапе развития — от идеи до зрелых продуктов. Приоритетные направления: DeFi, стейблкоины и платежи, токенизация реальных активов (RWA), игры и SocialFi, инфраструктура и AI×Web3. Если проект окажется успешным, он может получить не только капитал, но и мгновенную дистрибуцию среди сотен миллионов пользователей кошелька — преимущество, которое обычные акселераторы не способны дать.

Такой подход может задать новый стандарт для индустрии: сочетание инвестиций, менторства и прямого доступа к огромному криптосообществу становится весомым аргументом на фоне рынка, где безопасность и репутация значат больше, чем быстрый хайп.

