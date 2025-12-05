Trust Wallet запустил в кошельке платежи Apple Pay, Google Pay и рынок прогнозов Predictions

Trust Wallet объявил об интеграции Apple Pay и Google Pay для мгновенной покупки криптовалюты и представил Predictions (прогнозы) — новую вкладку с ончейн-рынками реальных событий и ставками. Обновление направлено на упрощение входа в Web3 и расширение функциональности кошелька без изменения модели самостоятельного хранения.

Сервис добавил Express Buy — ускоренный способ приобретения BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, USDC и USDT через Apple Pay или Google Pay с минимальной суммой $20. Покупка осуществляется через банковские карты и зачисляется прямо на адрес кошелька, а процесс занимает несколько секунд без прохождения длинных форм. Функция поддерживает USD и EUR и доступна в более чем 40 странах.

В Trust Wallet отмечают, что пополнение кошелька является первым шагом в Web3, поэтому процесс максимально упрощен: новичкам больше не нужно создавать дополнительные аккаунты или вводить сложные данные — онбординг сокращен до нескольких экранов. Лимиты покупки автоматически зависят от региона и провайдера, которые обрабатывают транзакции. обновление дополняет последние релизы, включая P2P-сервис в 150 странах, программу лояльности и запуск фьючерсной торговли на базе Aster.

Параллельно кошелек запустил Predictions — нативный инструмент для торговли прогнозами на реальные события, который работает внутри вкладки Swaps и не требует новых приложений или аккаунтов. Пользователи могут просматривать рынки, выбирать результаты YES/NO или небинарные варианты, получать рыночные цены и сентимент в реальном времени, отслеживать ход событий и финальное решение. Все позиции размещаются ончейн в кошельке.

На старте интегрированы три поставщика рынков: Myriad на BNB Chain для регионов вне США, Polymarket через Swaps.xyz на Polygon, а также Kalshi через Dflow на Solana — единственную полностью регулируемую платформу прогнозов в США. Сейчас активна только интеграция Myriad, Polymarket и Kalshi запустят в ближайшее время. Геоблокировка применяется автоматически согласно правилам каждого провайдера, а Predictions используют активы из существующего кошелька без создания новых аккаунтов.

Пользователи в Predictions видят, как сообщество оценивает возможные итоги международных событий, криптоциклов, спортивных матчей и политических решений, а все действия выполняются внутри одного интерфейса. Компания планирует расширять перечень категорий, блокчейнов и провайдеров, чтобы усиливать роль Web3-кошелька как инструмента не только для хранения, но и для навигации по глобальным трендам в самостоятельной модели. Напоминаем, что недавно Trust Wallet стал криптобиржей и запустил платформу-акселератор Trust Moon, а также более года имеет интеграцию с украинской стейбкоин-гривной.

Источник: Trust Wallet