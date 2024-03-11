Новости Технологии 11.03.2024 в 12:50 comment views icon

Три писателя будут судиться с Nvidia за незаконное использование их книг для обучения ИИ

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Три писателя будут судиться с Nvidia за незаконное использование их книг для обучения ИИ

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В групповом иске, поданном в пятницу вечером в федеральный суд Сан-Франциско, сказано, что Nvidia использовала защищенные авторским правом книги для обучения своей новой платформы NeMo, созданной чипмейкером как «быстрый и доступный способ внедрения генеративного ИИ».

Писатели Брайан Кин, Ади Наземиан и Стюарт О’Нан говорят, что их работы входили в набор данных из примерно 196 640 книг и помогли научить NeMo симулировать обычную письменную речь, прежде чем были удалены в октябре «из-за сообщения о нарушении авторских прав». Они отмечают, что такие действия указывают на то, что Nvidia «признала» нарушение.

Авторы требуют возмещения неопределенного ущерба для людей в США, чьи защищенные авторским правом произведения помогали тренировать большие языковые модели NeMo в течение последних трех лет. Среди произведений, на которые распространяется иск — роман Кина 2008 года «Ghost Walk», роман Наземиана 2019 года «Like a Love Story» и повесть О’Нана 2007 года «Last Night at the Lobster».

Ранее подобный иск получила OpenAI — от создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина и других авторов, которые обвинили разработчика ChatGPT в копировании их работ «оптом, без разрешения или рассмотрения».

Nvidia тем временем выигрывает от неустанного интереса инвесторов к ИИ — с конца 2022 года акции чипмейкера выросли на 600%. На данный момент рыночная стоимость компании приблизилась к $2,2 трлн.

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