Джордж Мартин и другие писатели подали иск к OpenAI относительно использования их произведений для обучения ИИ

Джордж Мартин и ряд других известных авторов подали иск к OpenAI. Писатели утверждают, что их работы, защищенные авторским правом, использовались без разрешения для обучения искусственного интеллекта. К коллективному иску, среди прочих, присоединились Джон Гришем, Майкл Коннелли и Джоди Пиколт.

В жалобе авторы утверждают, что OpenAI скопировал их работы «оптом, без разрешения или рассмотрения». Истцы утверждают, что компания включила их работы в большие языковые модели, «алгоритмы, предназначенные для вывода текстовых ответов на подсказки и запросы пользователей, которые выглядят как человеческие».

«Генеративный искусственный интеллект – огромное новое поле для многолетней эксплуатации авторов контента Кремниевой долиной. Авторы должны иметь право решать, когда их работы использовать для «обучения» ИИ. Если они решат согласиться, они должны получить соответствующую компенсацию».

Согласно иску, после запроса ChatGPT OpenAI точно сгенерировал краткое изложение сочинений Гришема «Камера», «Клиент» и «Фирма», а также составил детальный план следующей части «Короля правонарушений». Последняя включала произведение «Королевство последствий», в котором использовались персонажи из книги. ChatGPT сделал то же для «Последнего присяжного», а также создал точное краткое изложение «Судопроизводителей» Гришема. Как отмечено, ChatGPT не мог бы создать этот материал, если бы не учился на его произведениях.

Авторы иска требуют судебного запрета на использование их произведений в крупных языковых моделях без разрешения и возмещения ущерба. Это не первый подобный иск литераторов. В июле Сара Сильверман и два других автора подали жалобу на OpenAI и Meta за нарушение авторских прав.

Известный американский медийный бизнесмен Барри Диллер сейчас занимается организацией иска от имени издателей. Терренс Харт, главный советник Ассоциации американских издателей, отметил:

«Мы согласны, что несанкционированное использование литературных произведений разработчиками искусственного интеллекта создает серьезные вопросы по законодательству, которые нельзя просто отвергнуть, утверждая, что технология является «инновационной». Инновационный для кого? Какой ценой? По каким правилам? Мы будем внимательно следить за иском».

Источник: Deadline