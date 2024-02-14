Цена Bitcoin достигла $52 тыс., а капитализация превысила $1 трлн

Достигнув $50 тыс., стоимость криптовалюты Bitcoin ненадолго снизилась, а затем уверенно преодолела сопротивление этого уровня. За последние 24 часа биткойн подорожал с примерно $48,4 тыс. до $52 тыс., или примерно на 7%. На момент подготовки материала стоимость немного снизилась – примерно до $51,8 тыс.

Криптовалюта преодолела уровень в $51 тыс. впервые с декабря 2021 года. Стабильный рост наметился в январе прошлого года, и на протяжении 2023 года стоимость криптовалюты поднялась более чем на 150%. В этом году рост продолжился. С начала 2024 года цена Bitcoin выросла более чем на 21%.

Благодаря столь стремительному росту цены криптомонеты капитализация Bitcoin превысила $1 трлн ─ впервые с конца 2021 года.

Последний рекордный максимум биткойна составлял немногим менее $69 тыс. в ноябре 2021 года.

Отметим, в апреле этого года ожидается халвинг (уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты) Bitcoin, который происходит примерно каждые 4 года. Исторически сложилось так, что халвинг предшествовал достижению биткойном новых рекордных максимумов в последующие месяцы.

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Источник: cnbc

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