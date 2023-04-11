Цена Bitcoin превысила $30000 — впервые с июня 2022 года

Стоимость Bitcoin поднялась выше $30000. Это произошло впервые с июня 2022 года. С начала нынешнего года цена криптовалюты выросла более чем на 80%.

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Отскок Bitcoin оказался даже более интенсивным, чем у индекса Nasdaq 100 (около 20%), с которым криптовалюта, как правило, движется в тандеме. Однако, несмотря на существенное увеличение стоимости в последнее время, цена Bitcoin упала более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом в ноябре 2021 года.

«30 тысяч очень важны как по техническим, так и по фундаментальным причинам», — говорит Мати Гринспен, главный исполнительный директор Quantum Economics. «Сопротивление нарастало три недели подряд и наконец сломлено. Это первый раз, когда мы пересекли этот уровень после краха Terra/Luna и Three Arrows Capital. По сути, это означает, что цена полностью восстановилась после Celsius, FTX и регулятивных мер в США».

Теперь, после прорыва линии сопротивления на уровне $30000, трейдеры могут рассматривать область $30800 в качестве первой потенциальной цели, за которой последует $31200.

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Отметим, позиции Bitcoin усилились за последний месяц после краха трех американских банков, что возродило среди биткойн-быков мнение, что токен предлагает более привлекательную альтернативу традиционным финансам. Кроме того, аналитики говорят, что отскок Bitcoin частично можно объяснить падением ликвидности до 10-месячного минимума. При меньшем объеме торгов ценовые колебания могут выглядеть более драматично.

Источник: bloomberg