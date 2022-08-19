Цена Bitcoin упала до минимума за последние 3 недели

Рынок криптовалют пережил период резкой распродажи, поскольку мировые рынки утратили интерес к таким активам после недавнего заявления представителей Федеральной резервной системы США. Они подтвердили свою решимость продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не удастся побороть инфляцию.

В результате цена Bitcoin упала на 9,1% до $21281. Это минимальный уровень с конца июля. Ethereum и многие другие криптовалюты показали ещё более резкое снижение – Avalanche, Cardano и Solana упали более чем на 10% в ходе внутридневной торговли. По данным Coinglass, в течение часа в пятницу были закрыты криптопозиции на сумму около $220 млн, причем примерно половина из них приходится на биткойны.

Падение стоимости криптовалют происходило синхронно с движениями на фондовых рынках в Европе и США. В последние месяцы цены на виртуальную валюту двигались синхронно с акциями США, что свидетельствует о самой сильной корреляции с 2010 года между цифровыми активами и ключевыми фондовыми индексами, такими как S&P 500 и Nasdaq.

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«Ослабление мировых фондовых индексов и ухудшение макроэкономического фона вызывают беспокойство», — сказал старший рыночный аналитик FxPro Алексей Купцикевич. «Мы считаем, что в ближайшие месяцы мы снова увидим подобные резкие движения на рынке».

Отметим, цены на криптовалюту снижались на протяжении всего года и достигли минимума $17599 по состоянию на 18 июня. После этого началось незначительное восстановление.

Источник: bloomberg