Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

На протяжении последних трёх месяцев цены на видеокарты основного портфеля 2020 года быстро снижались и уже достигли рекомендованной производителем розничной цены, но только при учёте всех карт. К сожалению, снижение цен до рекомендованного уровня не относится к каждой модели видеокарт. Цены на некоторые устройства всё ещё заметно превышают рекомендованный уровень. Особенно это касается видеокарт NVIDIA.

Фактические цены на видеокарты основного портфеля 2020 года (в него входят модели AMD Radeon RX 6800XT и RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 с 10 ГБ памяти) в среднем опустились до 97% от рекомендованных розничных цен производителя. Однако их цены всё ещё выше, чем у обеих серий производителей. Это наглядно демонстрирует следующий график.

Видеокарты AMD Radeon RX 6800XT сейчас продаются по цене €759, а RX 6800 – €639. Важно отметить, что эти цены по-прежнему технически выше рекомендованной производителем розничной цены, но только из-за нынешнего обменного курса евро/доллар США.

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В случае NVIDIA цены на видеокарты основного портфеля 2020 года являются ещё более высокими. Модель GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти стоит €675, а GeForce RTX 3070 – €579. Единственная версия, достигшая рекомендованных значений цены, это модель GeForce RTX 3060 Ti, которая в Европе продаётся за €474. Опять, эти цены включают текущие обменные курсы.

Следует отметить, что скорость снижения цен на видеокарты основного портфеля 2020 года ниже, чем для большинства других устройств, особенно для флагманских и бюджетных моделей. Первые скоро будут заменены, а младшие модели потеряют свою ценность так же быстро, как будут объявлены новые архитектуры.

Источник: videocardz