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Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

На протяжении последних трёх месяцев цены на видеокарты основного портфеля 2020 года быстро снижались и уже достигли рекомендованной производителем розничной цены, но только при учёте всех карт. К сожалению, снижение цен до рекомендованного уровня не относится к каждой модели видеокарт. Цены на некоторые устройства всё ещё заметно превышают рекомендованный уровень. Особенно это касается видеокарт NVIDIA.

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Фактические цены на видеокарты основного портфеля 2020 года (в него входят модели AMD Radeon RX 6800XT и RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 с 10 ГБ памяти) в среднем опустились до 97% от рекомендованных розничных цен производителя. Однако их цены всё ещё выше, чем у обеих серий производителей. Это наглядно демонстрирует следующий график.

Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

Видеокарты AMD Radeon RX 6800XT сейчас продаются по цене €759, а RX 6800 – €639. Важно отметить, что эти цены по-прежнему технически выше рекомендованной производителем розничной цены, но только из-за нынешнего обменного курса евро/доллар США.

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Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

В случае NVIDIA цены на видеокарты основного портфеля 2020 года являются ещё более высокими. Модель GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти стоит €675, а GeForce RTX 3070 – €579. Единственная версия, достигшая рекомендованных значений цены, это модель GeForce RTX 3060 Ti, которая в Европе продаётся за €474. Опять, эти цены включают текущие обменные курсы.

Цены на видеокарты AMD и NVIDIA основного портфеля 2020 года наконец достигли рекомендованных значений

Следует отметить, что скорость снижения цен на видеокарты основного портфеля 2020 года ниже, чем для большинства других устройств, особенно для флагманских и бюджетных моделей. Первые скоро будут заменены, а младшие модели потеряют свою ценность так же быстро, как будут объявлены новые архитектуры.

Источник: videocardz


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