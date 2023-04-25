Новини Бізнес 25.04.2023 о 15:13

«Прощавай, Meta, вітаємо MetAI!» — аналітики стурбовані захопленням Марка Цукерберга ШІ та зростаючими витратами на AI

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Усього 18 місяців тому Марк Цукерберг зробив ставку на віртуальну реальність та змінив назву власної компанії на Meta. Зараз аналітики напівжартома передбачають, що незабаром вона може називатися MetAI – через нове захоплення власника штучним інтелектом.

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Згідно з заявою технічного директора Meta Ендрю Босворта, Цукерберг та інші топменеджери компанії зараз витрачають більшу частину свого часу на питання, пов’язані з ШІ. Аналітики Bernstein у дослідному електронному листі вказують:

«Стежте за новопридбаною любов’ю Цукерберга до всього, що пов’язане з ШІ. Схоже, що рік ефективності добігає кінця (ми дожили до квітня), і тепер можлива зміна назви на MetAI (наше найкраще припущення).»

Включення Meta у змагання моделей штучного інтелекту поряд з OpenAI, Microsoft та Google може дорого обійтися компанії. У жовтні фінансовий директор Meta заявив, що ШІ забезпечуватиме практично все зростання капітальних витрат компанії у 2023 році.

З того часу Meta трохи урізала плани капіталовкладень, проте продовжує купувати багато чипів NVIDIA, необхідних для навчання генеративних моделей ШІ (приблизно по $10 тис. за штуку). Дослідницька група Meta AI протягом 5 місяців використовувала 2048 процесорів NVIDIA A100 для навчання нового набору мовних моделей, повідомив її керівник Емад Мостак.

Сферою, де ШІ Meta може знайти застосування найближчим часом, є реклама:

«Що стосується основного бізнесу та реклами, як ми можемо зробити рекламу більш релевантною? Це алгоритми машинного навчання, ШІ», – сказав Хав’єр Оліван, головний операційний директор Meta на нещодавній конференції Morgan Stanley.

З 25 жовтня, коли Meta заявила, що інвестує більше коштів у ШІ, акції NVIDIA зросли в ціні більш ніж удвічі, а акції Meta – приблизно на 54%. Квартальний звіт Meta з’явиться завтра.

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Нова ШІ-модель Meta LLaMA «втекла» в мережу — всього за 2 тижні після анонсу

Джерело: Insider


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